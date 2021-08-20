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Танковский: Был категорически против аренды - надоело
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http://shakhtar.com/ ФК Шахтер
Полузащитник Вячеслав Танковский прокомментировал
"Я много разговаривал, очень долго ждал – месяца полтора где-то – пока это все решится.
Сначала хотели в аренду, но я был категорически против. Потому что уже надоело ездить по арендам, хочется перейти на полноценный контракт и работать с командой.
"Металлист" – большой клуб, который играл в высшей лиге, Лиге Европы. Зрители здесь любят футбол, и это мне понравилось. Готов здесь играть", – сказал Танковский.
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