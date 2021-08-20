Танковский: Был категорически против аренды - надоело

Полузащитник Вячеслав Танковский прокомментировал свой переход из "Шахтера" в "Металлист" .

"Я много разговаривал, очень долго ждал – месяца полтора где-то – пока это все решится.

Сначала хотели в аренду, но я был категорически против. Потому что уже надоело ездить по арендам, хочется перейти на полноценный контракт и работать с командой.

"Металлист" – большой клуб, который играл в высшей лиге, Лиге Европы. Зрители здесь любят футбол, и это мне понравилось. Готов здесь играть", – сказал Танковский.