Что посмотреть в Первой лиге в воскресенье: отомстит ли Металлист пивоварам, бой выбывших из Кубка

Сегодня 5 играми начинается 5 тур в Первой лиге. А завтра он закончится еще 3 поединками. Именно этот тур интересен тем, что ему предшествовали матчи Кубка Украины, где команды сыграли очень по-разному. Кривбасс, Агробизнес, Ужгород, Кремень, Краматорск и Подолье выбыли из розыгрыша. Остальные получили в основном тяжелые победы.

"Пятерку" разыграют на фоне усталости команд, хотя многие тренеры дали отдохнуть во время кубковых матчей по крайней мере 2-3 игрокам основы.

15:30 Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Олимпик (Донецк)

Странный конфуз случился с "Горняк-Спортом" тренера Игоря Жабченко. Команда до сих пор не может сыграться, демонстрирует очень спорадическую игру, то есть фактически "играет моментами". Этого крайне мало, тем более на фоне очень рубиконивского "Олимпика". Донецкая чисто по названию команда потрепала нервы "Металлисту". А сможет ли сдержать Прядуна, Билого и Гбамбл Би "красно-черная" команда с Горишних Плавней?

15:30 Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Волынь (Луцк)

Франковцы продемонстрировали свой класс на фоне любительской команды "Пидмонастыр" из Львовщины в Кубке Украины. Но они не являются фаворитами именно этого поединка. Центрбэк Войтиховский, нападающий Кобзар, фланговик Ляшенко пока неудержимые для многих соперников. И вопрос о будущем Олега Рыпана на посту наставника "Прикарпатья" остается открытым после серии из 3 поражений в лиге. А у "Волыни", говорят, будет новый инвестор. Правда его что-то уже заждались - может на автобус в Луцк опоздал?

17:30 Агробизнес (Волочиск) - Кривбасс (Кривой Рог)

Один из двух главных матчей дня. И нет, не потому, что Кривбасс. А потому что речь идет о двух раненых зверей. Обе команды неожиданно выбыли из Кубка Украины и от кого! От команд Второй лиги. Срочная компенсация, вот что нужно обоим. А поскольку Кривбасс выше в турнирной таблице, он будет фаворитом.

17:30 Ужгород - ВПК-Агро (Шевченковка)

Откровенные аутсайдеры Первой лиги принимают команду, которая недалеко ушла. Ужгородцы самого старшего тренера турнира Михаила Иваницы должны брать очки именно с командой из Днепропетровска, но и команде Александра Грицая надо продолжить хорошее начинание, взятое в Кубке - правда уже без дисквалифицированного из-за удаление опорника Луки Коберидзе.

18:45 Металлист (Харьков) - Оболонь (Киев)

Второй личший матч дня. Болельщики богатого "Металлиста" очень злопамятны, до сих пор не могут простить скромной "Оболони" то, что именно эта команда нанесла первое поражение харьковчанам на новом ОСК "Металлист". К этому времени собрано большое количество болельщиков именно на этот поединок и команда Александра Кучера точно не будет в нем аутсайдером. Интересно будет взглянуть и на "Оболонь", где Валерий Иващенко неплохо наладнав игру. Но маловероятно, что на этот раз киевляне смогут зацепиться за очки.