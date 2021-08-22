Первая лига
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Дончане набирают вес в Первой лиге. Горняк-Спорт - Олимпик 0:2
А полтавские горняки страдают от нерешительности
Скріншот із трансляції
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 5 тур
22.08.2021, 15:30
Город Горишние Плавни, стадион "Юность"
Арбитр в поле - Салаш Иван (Калуш)
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Олимпик (Донецк) 0:2
Голы: Вадим Семчук (46), Максим Прядун (69, пенальти)
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