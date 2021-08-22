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Дончане набирают вес в Первой лиге. Горняк-Спорт - Олимпик 0:2

Первая лига
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А полтавские горняки страдают от нерешительности

Дончане набирают вес в Первой лиге. Горняк-Спорт - Олимпик 0:2

Скріншот із трансляції

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 5 тур

22.08.2021, 15:30

Город Горишние Плавни, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Салаш Иван (Калуш)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Олимпик (Донецк) 0:2

Голы: Вадим Семчук (46), Максим Прядун (69, пенальти)

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Максим Прядун
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