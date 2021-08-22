Первая лига
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Волошинович подпортил празднование для Недилько. Прикарпатье - Волынь 1:1
Но волыняне вывозят пункт с Франыка
Скріншот із телетрансляції
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 5 тур
22.08.2021, 15:30
Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"
Арбитр в поле - Вадим Запрутняк (Ужгород)
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Волынь (Луцк) 1:1
Голы: Ростислав Волошинович (29) - Валерий Сад (14, пенальти)
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