  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Волошинович подпортил празднование для Недилько. Прикарпатье - Волынь 1:1
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волошинович подпортил празднование для Недилько. Прикарпатье - Волынь 1:1

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Но волыняне вывозят пункт с Франыка

Волошинович подпортил празднование для Недилько. Прикарпатье - Волынь 1:1

Скріншот із телетрансляції

Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 5 тур

22.08.2021, 15:30

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле - Вадим Запрутняк (Ужгород)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Волынь (Луцк) 1:1

Голы: Ростислав Волошинович (29) - Валерий Сад (14, пенальти)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Виталий Недилько Ростислав Волошинович Прикарпатье (Ивано-Франковск) Валерий Сад
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...