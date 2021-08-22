Первая лига. Ужгород - ВПК-Агро 1:3. Злой гений Кулиша – приговор для закарпатцев

Конкуренция в Первой лиге не дает возможности перевести дыхание. Что ни матч – то битва за перспективы, особенно для аутсайдеров. А когда встречаются две команды из низов турнирной таблицы – то и подавно.

"Ужгород" начинал пятый тур как последняя команда лиги, ВПК-Агро недалеко убежал. Поэтому обе быстро забыли о кубковых баталиях, хотя эмоции после них были разные ("Ужгород" вылетел, ВПК-Агро прошел дальше). Обоим сегодня нужны были очки.

Матч начался в соответствии с потребностями – с обоюдных активных атак. Пуканыч стрелял со средней дистанции уже на второй или третьей минуте, ВПК-Агро ответил попыткой вывести на ударную позицию Кулиша. Не удивило, что быстро посыпались голы – темп матча этому способствовал. За "Ужгород" забил Николай Гайдучик, замкнув головой навес с фланга. ВПК-Агро ответил быстро, но не без помощи соперника: рядовая фланговая подача Евгения Шевченко обусловила недоразумение между голкипером ужгородцев и одним из защитников, мяч отскочил на ногу Кулишу, которому нужно было просто попасть в пустые ворота – 1:1.

До конца тайма был еще один хороший момент – дальний удар Виктора Ряшко, после которого голкипер гостей вытащил мяч из "девятки". А дальше – просто борьба. Хотя... со стандартов была опасность: Косовский (ВПК-Агро) едва не забил прямым ударом со штрафного, а Гайдучик ("Ужгород") – после розыгрыша с партнером. Последним штрихом первого тайма стал слабый удар Виктора Хомченко после перехвата в чужой штрафной. Наверное, закономерная ничья.

Весело было и в начале второго тайма: активный Гайдучик снова мог забить за "Ужгород", гостей вел за собой Кулиш. Поразило, как легко в штрафной впоследствии на ударную позицию вышел Будняк (удар не удался). Ужгородцам такие моменты давались труднее, хотя были не менее острыми (отмечаем дальний выстрел Мердеева).

Никаких выводов относительно ошибок в защите "Ужгород" не делал – потому и был наказан. При подаче углового Виктор Ряшко завалил на газон Косовского и дал возможность Кулишу оформить дубль ударом с пенальти. Действительно, 1:2. Закарпатцы пошли отыгрываться, но напрасно: ни Пиняшко, ни Гайдучик не стали спасителями. Даже моментов как таковых не было – только перспективные зародыши. А Кулиш еще успел оформить и хет-трик ударом с нескольких метров. Злой гений для закарпатской команды.

Очень болезненное для "Ужгорода" поражение. Спастись будет сложно, если не брать очки против прямых конкурентов дома.

Послесловие: после матча главный тренер "Ужгорода" Михаил Иваница подал в отставку.

Первая лига. 5-й тур. 22.08.2021

Ужгород. Стадион "Авангард"

ФК "Ужгород" - ВПК-Агро 1:3

Голы: Николай Гайдучик 7 - Станислав Кулиш 12, Станислав Кулиш (пен.) 75, Станислав Кулиш 86

"Ужгород": Ющишин Вадим, Савошко Александр, Допилка Олег, Шкиндер Владислав, Чушенко Владислав, Ряшко Виктор, Пуканыч Адриан (Федак Степан 66), Дуран Владимир, Пыняшко Василий, Хомченко Виктор (Тищук Павел 53), Гайдучик Николай

ВПК-Агро: Бабичын Виктор, Будняк Иван, Де Жезус Насименто Даниэль Жунио, Де Паула Мерседес Висенте, Дудик Артем, Зозуля Дмитрий (Хубутия Акаки 88), Косовский Сергей, Кулиш Станислав, Наполов Сергей, Палюх Сергей, Шевченко Евгений

Предупреждения: Ряшко Виктор 75 - Зозуля Дмитрий 32, Дудик Артем 85