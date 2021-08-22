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Металлист = пенальти. Но победа - заслуженная. Металлист - Оболонь 3:0
Харьковская команда отомстила пивоварам за давнюю обиду
ФК Металіст
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 5 тур
22.08.2021, 18:45
город Харьков, ОСК "Металлист"
Арбитр в поле - Геннадий Серпутько (Одесса)
Металлист (Харьков) - Оболонь (Киев) 3:0
Голы: Балули (2, пенальти), Матеус Пейшоту (52), Евгений Банада (63)
Удаление - Артур Мурза (37 - "Оболонь")
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Комментарии (1)
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vladislav (Харьков)
22.08.2021 в 21:46
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