Первая лига. Ужгород - ВПК-Агро 1:3. Злой гений Кулиша – приговор для закарпатцев

Конкуренция в Первой лиге не дает возможности перевести дыхание. Что ни матч – то битва за перспективы, особенно для аутсайдеров. А когда встречаются две команды из низов турнирной таблицы – то и подавно.

"Ужгород" начинал пятый тур как последняя команда лиги, "ВПК-Агро" недалеко убежал. Поэтому обе быстро забыли о кубковых баталиях, хотя эмоции после них были разные ("Ужгород" вылетел, "ВПК-Агро" прошел дальше). Обоим сегодня нужны были очки.

Матч начался в соответствии с потребностями – с обоюдных активных атак. Пуканыч стрелял со средней дистанции уже на второй или третьей минуте, ВПК-Агро ответил попыткой вывести на ударную позицию Кулиша. Не удивило, что быстро посыпались голы – темп матча этому способствовал. За "Ужгород" забил Николай Гайдучик, замкнув головой навес с фланга. ВПК-Агро ответил быстро, но не без помощи соперника: рядовая фланговая подача Евгения Шевченко обусловила недоразумение между голкипером ужгородцев и одним из защитников, мяч отскочил на ногу Кулишу, которому нужно было просто попасть в пустые ворота – 1:1.

До конца тайма был еще один хороший момент – дальний удар Виктора Ряшко, после которого голкипер гостей вытащил мяч из "девятки". А дальше – просто борьба. Хотя... со стандартов была опасность: Косовский (ВПК-Агро) едва не забил прямым ударом со штрафного, а Гайдучик ("Ужгород") – после розыгрыша с партнером. Последним штрихом первого тайма стал слабый удар Виктора Хомченко после перехвата в чужой штрафной. Наверное, закономерная ничья.

Весело было и в начале второго тайма: активный Гайдучик снова мог забить за "Ужгород", гостей вел за собой Кулиш. Поразило, как легко в штрафной впоследствии на ударную позицию вышел Будняк (удар не удался). Ужгородцам такие моменты давались труднее, хотя были не менее острыми (отмечаем дальний выстрел Мердеева).

Никаких выводов относительно ошибок в защите "Ужгород" не делал – потому и был наказан. При подаче углового Виктор Ряшко завалил на газон Косовского и дал возможность Кулишу оформить дубль ударом с пенальти. Действительно, 1:2. Закарпатцы пошли отыгрываться, но напрасно: ни Пиняшко, ни Гайдучик не стали спасителями. Даже моментов как таковых не было – только перспективные зародыши. А Кулиш еще успел оформить и хет-трик ударом с нескольких метров. Злой гений для закарпатской команды.

Очень болезненное для "Ужгорода" поражение. Спастись будет сложно, если не брать очки против прямых конкурентов дома.

Первая лига, 5 тур

22.08.2021, 17:30

город Ужгород, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Мирослав Липко (Ивано-Франковск)

Ужгород - ВПК-Агро (Шевченковка) 1:3

Голы: Николай Гайдучик (7) - Станислав Кулиш (11, 75 - пенальти, 84)