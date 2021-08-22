Первая лига
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Волочиск сделал то, чего не мог никто - первая потеря очков криворожцами. Агробизнес - Кривбасс 0:0
А "звоночков" с предупреждением для "Кривбасса" было много
Скрнішот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 5 тур
22.08.2021, 17:30
Город Волочиск, стадион "Юность"
Арбитр в поле - Олег Деревинский (Киев)
Агробизнес (Волочиск) - Кривбасс (Кривой Рог) 0:0
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Комментарии (1)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
22.08.2021 в 22:35
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