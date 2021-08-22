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Волочиск сделал то, чего не мог никто - первая потеря очков криворожцами. Агробизнес - Кривбасс 0:0

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

А "звоночков" с предупреждением для "Кривбасса" было много

Волочиск сделал то, чего не мог никто - первая потеря очков криворожцами. Агробизнес - Кривбасс 0:0

Скрнішот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 5 тур

22.08.2021, 17:30

Город Волочиск, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Олег Деревинский (Киев)

Агробизнес (Волочиск) - Кривбасс (Кривой Рог) 0:0

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (1)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
22.08.2021 в 22:35
Вы реально там дебилы? Какие криворожцы? Будьте тогда уж последовательны, пишите киевцы, харьковцы, одесцы...
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