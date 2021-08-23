Главный тренер Ужгорода подал в отставку

После матча 5-го тура Первой лиги против "ВПК-Агро" (1:3) главный тренер "Ужгорода" Михаил Иваница подал в отставку.

"Трудно говорить о результате. Я решил подать в отставку с поста главного тренера. Причина всем известна - нет результата. Я никого не обвиняю. Где-то были ошибки при комплектации команды. Селекционная работа была проведена на очень низком уровне. Это и моя ошибка. Я хочу извиниться перед болельщиками "Ужгорода", всего Закарпатья. Не хочу оправдываться. За этот короткий период работы я не смог сделать боеспособный коллектив. Я знал, что будет трудно, знал, на что иду. Тем не менее я с себя ответственности не снимаю. Хочу поблагодарить всех, кто болел за нашу команду. И тем, кто критиковал.

Что касается самого матча с "ВПК-Агро", то некоторые наши игроки выпали из игры. Я думал, что будет значительно лучше самоотдача. Можно проиграть, но так безвольно проиграть, так бездарно выходить на футбольное поле нельзя. Надо биться иногда герб, за эмблему клуба, за тех людей, которые приходят на стадион.

Мы надеялись на тех ребят, которые вышли из Второй в Первую лигу. Они молодцы, выполнили задание, я их поздравил, я был рад за них. Но Первая лига - другой уровень. Нужна комплектация. Почти все команды, которые повышаются в классе, изменяют состав на 70%. Мы хотели дать возможность играть закарпатцам. Нашей задачей было развивать команду на базе местных воспитанников.

При всем уважении, но пока выпало несколько поколений футболистов с юношеского футбола. Кто у нас есть из местных с 1995, 1996, 1997 годов рождения? Футбол в области развивается благодаря Ивану Петрову Дурану, строятся футбольные поля, а на выходе у нас нет игроков. Может я неправильно работаю? Хотя всегда стараюсь посещать матчи юношеских турниров, чемпионата области, даже чемпионата района. Но, к сожалению, сейчас имеем такую ​​картину", - рассказал Михаил Иваница.