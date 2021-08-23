  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Понедельник в Первой лиге: дерби соседних областей, шанс для реванша Краматорска
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Понедельник в Первой лиге: дерби соседних областей, шанс для реванша Краматорска

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)
Понедельник в Первой лиге: дерби соседних областей, шанс для реванша Краматорска

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня завершится 5 тур в Первой лиге. После 5 сыгранных матчей вчера сегодня остается еще 3. Поединки проходят через 4 дня после того, как команды провели матчи второго предварительного этапа Кубка Украины - "Подолье", "Краматорск" и "Кремень" уже выбыли из того соревнования.

15:30 Кремень (Кременчуг) - Нива (Тернополь)

Хозяева точно не являются фаворитами поединка, команда Игоря Столовицкого в последний момент запрыгнула в Первую лигу и, хотя выглядит достаточно прочно, у нее есть уже целая серия поражений. В этом матче не стоит ждать много голов, тернополянам обычно хватает одного точного выстрела лидера команды Игоря Семенины.

17:30 Подолья (Хмельницкий) - Полесье (Житомир)

Этот поединок можно назвать дерби соседних регионов, "этнографий", по названиям команд из областных центров. Интересно будет и проследить тренерскую дуэль Виталия Костышина с Юрием Калитвинцевым.

17:30 Альянс (Липовая Долина) - Краматорск

Только на неделе эти команды встречались между собой в Кубке Украины. Альянс в Сумах обыграл краматорцев 2:1, хотя и первым пропустил. И снова Сумы, опять тот же соперник. Только будет ли еще одна победа хозяев? На этот вопрос должны ответить Сеницкий, Зубков и их тренер Алексей Городов.

Читайте такжеПервыми пропустили, отыгрались и победили. Альянс - Краматорск 2:1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига ФК Краматорск Кремень (Кременчуг) Подолье (Хмельницкий) Полесье (Житомир) Нива (Тернополь) Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...