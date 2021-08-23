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Ярославский: Победу над Оболонью посвящаем Харькову
Харьковчане не проигрывают 5 матчей подряд
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал победу над "Оболонью" (3:0). Как рассказал после матча функционер, эта игра стала подарком Харькову к его 367-летию.
"Мы с Игорем Александровичем Тереховым пообещали харьковчанам, что вернем "Металлист" — мы его вернули. Мы пообещали, что будем заниматься инфраструктурой — мы ею занимаемся. Это пятая подряд победа, но это же только начало, поэтому останавливаться на этом не надо, думать об этом не надо, но порадоваться мы можем.
Исполняется 367 лет нашему любимому городу. Мы, "Металлист", от всей души посвящаем эту победу Харькову, пусть он процветает еще не одно столетие. А мы будем только радоваться и будем счастливы, что живем в этом городе — чудесном, прекрасном, с сумасшедшими парками, классными дорогами, со всем на свете! А еще — с прекраснейшим "Металлистом", который мы вернули из небытия. Поэтому всех с праздником, с победой и всего самого наилучшего.
"Только Харьков — только победа!" — это наш девиз, девиз харьковчан", - сказал Ярославский.
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