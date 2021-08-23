Первая лига. Кремень терпит пятое поражение подряд, проигрывая Ниве

Фаворит пары доказал, что не зря носил такой статус накануне поединка. С одной стороны - для предъявления доказательств понадобилось всего 45 минут, с другой - футбол во втором тайме это издевательство над всеми. Причём, со стороны обеих команд.

"Нива" сразу взяла игру под контроль. Не смутила тернополян даже травма Хруставки, покинувшего поле спустя 17 минут встречи. Набеги на ворота Мирного стабильно продолжались и когда-то должны были перейти из количество в качество. Долго ждать не пришлось: Бичек со штрафного замкнул подачу Семенины (третье результативное действие хавбека в сезоне), а семь минут спустя Головко-младший на лицевой нарушил правила на Ризныке. Сам пострадавший решил, что лучше него 11-метровый никто не исполнит, и своих не подвёл.

"Кремень" полчаса готовил свою первую акцентированную атаку. Это был штрафной удар. В створ не попали, но розыгрыш оказался симпатичным: Кошману перед линией штрафной откатили, тот одним касанием мяч подбросил, вторым пробил над стенкой, снаряд слегка лизнул перекладину и ушёл в небытиё.

Второй тайм превратили в парад свистков от арбитра. Игорь Климовский вместе со своим коллегой из "Кремня" Игорем Столовицким решил, что лучшей рекламы для игр их команд, чем замены, нет, поэтому с 62 минуты по 77-ю провели поочерёдно семь замен. Зачем? Почему не одним слотом? Видимо, им подсказывала так поступить высшая сила. Прибавим к паузам на замены ещё фолы, плюс карточки. В общем, динамики игры после перерыва практически не было.

Жёлтые даже по теории вероятности должны были трансформироваться в красные. Чёрная метка выпала на Белоуса, который умудрился схлопотать два предупреждения за 12 минут. Но как раз при игре вдесятером "Кремень" забил. Сначала "Нива" в своём выпаде пробила в стойку. Механив начал контратаку, завершившуюся успешным выходом один на один Навроцкого.

За второй тайм у хозяев хватало моментов даже чтобы выиграть матч. Подвела реализация. "Нива" может быть довольна своим местом в ТОП-4, но по игре уже при счёте 2:0 в её пользу много вопросов. Ну, а "Кремень" остаётся предпоследним и, похоже, готовится во второй раз подряд вылетать из Первой лиги.

Кременчуг. Стадион "Кремень-Арена"

Кремень - Нива 1:2

Голы: Максим Навроцкий 82 - Константин Бичек 20, Андрей Ризнык 27 (пен.)

Кремень: Виталий Мирный, Богдан Бычков (Сергей Белоус 68), Орест Панчишин, Валерий Курелех, Александр Головко-мл., Виталий Бойко (Максим Аверьянов 64), Денис Галата (Максим Навроцкий 75), Владислав Сидоренко, Денис Белоусов, Артем Товкач (Евгений Мурашов 30), Игорь Кошман (Симон Галоян 77)

Нива: Максим Механив, Олег Хруставка (Игорь Гатала 17), Андрей Ризнык (Андрей Малащук 67), Игорь Семенина (Богдан Козак 62), Тарас Мороз, Роман Волохатый (Руслан Дедух 46), Семен Вовченко, Константин Бичек (Сергей Кисленко 75), Максим Демчук, Владислав Дворовенко, Максим Процив

Предупреждения: Виталий Бойко 50, Богдан Бычков 59, Сергей Белоус 80 - Тарас Мороз 52, Игорь Семенина 53, Семен Вовченко 57, Андрей Малащук 70

Удаление: Сергей Белоус 80