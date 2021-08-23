Александр Рыбка: На нас все настраиваются как на "красное полотно"

Вратарь "Металлиста" Александр Рыбка рассказал о старте сезона в Первой лиге. Отметим, что харьковская команда выиграла 5 матчей и уверенно лидирует.

— Александр, с победой. Как тебе атмосфера на стадионе?

— Всегда приятно играть при такой поддержке. Думаю, это мечта каждого футболиста. Большое спасибо людям, которые приходят и поддерживают нас. Для нас это очень важно. Это незабываемые ощущения, когда ты играешь при полном стадионе. Для многих это в первый раз.

— Команда одержала пятую победу подряд. Столь успешная серия не расхолаживает? Не кажется, что пока все слишком легко для "Металлиста"?

— Это так кажется людям, которые смотрят со стороны. А когда на поле, то все по-другому. На нас все настраиваются как на "красное полотно", для всех мы — большой раздражитель. На поле не ощущается, что все у нас получается легко. Все кровью и потом дается. Нужно прикладывать максимальные усилия, чтобы добиваться результата. Поэтому повторюсь: это, может, со стороны кажется, что все так легко.

— Серия тяжелых дальних выездов как-то отражается на физическом состоянии команды?

— Руководство делает максимально все, чтобы мы комфортно ездили на игру и возвращались. Поэтому в этом плане не возникает никаких трудностей.