  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Новичок одним шикарным голом побеждает в дерби соседних областей. Подолье - Полесье 1:0
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок одним шикарным голом побеждает в дерби соседних областей. Подолье - Полесье 1:0

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)
Новичок одним шикарным голом побеждает в дерби соседних областей. Подолье - Полесье 1:0

ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Очикуйте отчета о матче позже

Первая лига, 5 тур

23.08.2021, 17:30

город Хмельницкий, стадион "Подолье"

Арбитр в поле - Андрей Коваленко

Подолье (Хмельницкий) - Полесье (Житомир) 1:0

Гол: Андрей Липовуз (43)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Подолье (Хмельницкий) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...