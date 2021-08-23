Первая лига
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Новичок одним шикарным голом побеждает в дерби соседних областей. Подолье - Полесье 1:0
ТК Футбол
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Первая лига, 5 тур
23.08.2021, 17:30
город Хмельницкий, стадион "Подолье"
Арбитр в поле - Андрей Коваленко
Подолье (Хмельницкий) - Полесье (Житомир) 1:0
Гол: Андрей Липовуз (43)
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