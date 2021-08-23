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ВИДЕО, как один классный удар хавбека Подолья остановил Полесье Юрия Калитвинцева
Команда из Хмельницкого празднует победу
фото - ФК Поділля (Хмельницький)
"Полесье" подошло к матчу против "Подолья" на фоне двух побед подряд. Но продолжить свою победную серию команде Юрия Калитвинцева не удалось - команда из Хмельницкого оказалась сильнее. Победу ей принес полузащитник Андрей Липовуз, который классно пробил с линии штрафной в верхний угол. Благодаря этой победе "Подолье" поднялось на восьмую строчку, житомирская команда идет десятой.
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