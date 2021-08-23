ВИДЕО, как один классный удар хавбека Подолья остановил Полесье Юрия Калитвинцева

"Полесье" подошло к матчу против "Подолья" на фоне двух побед подряд. Но продолжить свою победную серию команде Юрия Калитвинцева не удалось - команда из Хмельницкого оказалась сильнее. Победу ей принес полузащитник Андрей Липовуз, который классно пробил с линии штрафной в верхний угол. Благодаря этой победе "Подолье" поднялось на восьмую строчку, житомирская команда идет десятой.