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Остался один лидер, Нива - на третьем месте. Турнирная таблица Первой лиги после 5 тура

Первая лига
(1 голосов)
Остался один лидер, Нива - на третьем месте. Турнирная таблица Первой лиги после 5 тура

ФК Металіст

Новина українською

В воскресенье и понедельник состоялись все 8 матчей 5 тура в Первой лиге.

После ничьей "Кривбасса" с "Агробизнесом" единоличным лидером турнирной таблицы является харьковский "Металлист", эта команда остается единственной, которая еще ни разу не теряла очков в чемпионате. К команди Александра Кучера также лучшая атака в соревнованиях (14 голов).

В свою очередь лучшая оборона, по 2 пропущенных гола, в тернопольской "Нивы" Игоря Климовского (после победы над "Кременем" вышла на третье место), и у "Альянса" (второй раз за неделю одолел "Краматорск"). Только команда с Липовой Долины провела на один поединок меньше.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Металлист 5 5 0 0 14-3 +11 15
2 Кривбасс 5 4 1 0 11-3 +8 13
3 Нива 5 3 1 1 4-2 +2 10
4 ФК Краматорск 5 3 0 2 6-4 +2 9
5 Волынь 5 1 4 0 5-4 +1 7
6 Подолье 5 2 1 2 5-3 +2 7
7 Альянс 4 2 1 1 4-2 +2 7
8 Оболонь 4 2 1 1 5-4 +1 7
9 Олимпик 5 2 1 2 6-6 0 7
10 Полесье 5 2 0 3 4-4 0 6
11 ВПК-Агро 5 2 0 3 6-9 -3 6
12 Агробизнес 5 1 2 2 4-6 -2 5
13 Прикарпатье 5 1 1 3 9-10 -1 4
14 Горняк-Спорт 5 1 0 4 3-7 -4 3
15 Кремень 5 1 0 4 4-11 -7 3
16 ФК Ужгород 5 0 1 4 3-15 -12 1
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В статье: Первая лига ФК Ужгород Нива (Тернополь) Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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andyqd (Сан Хосе)
24.08.2021 в 15:08
Скорее всего Ужгород и Кремень вернуться во Вторую лигу
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