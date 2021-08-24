Остался один лидер, Нива - на третьем месте. Турнирная таблица Первой лиги после 5 тура

В воскресенье и понедельник состоялись все 8 матчей 5 тура в Первой лиге.

После ничьей "Кривбасса" с "Агробизнесом" единоличным лидером турнирной таблицы является харьковский "Металлист", эта команда остается единственной, которая еще ни разу не теряла очков в чемпионате. К команди Александра Кучера также лучшая атака в соревнованиях (14 голов).

В свою очередь лучшая оборона, по 2 пропущенных гола, в тернопольской "Нивы" Игоря Климовского (после победы над "Кременем" вышла на третье место), и у "Альянса" (второй раз за неделю одолел "Краматорск"). Только команда с Липовой Долины провела на один поединок меньше.