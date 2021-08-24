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Остался один лидер, Нива - на третьем месте. Турнирная таблица Первой лиги после 5 тура
ФК Металіст
В воскресенье и понедельник состоялись все 8 матчей 5 тура в Первой лиге.
После ничьей "Кривбасса" с "Агробизнесом" единоличным лидером турнирной таблицы является харьковский "Металлист", эта команда остается единственной, которая еще ни разу не теряла очков в чемпионате. К команди Александра Кучера также лучшая атака в соревнованиях (14 голов).
В свою очередь лучшая оборона, по 2 пропущенных гола, в тернопольской "Нивы" Игоря Климовского (после победы над "Кременем" вышла на третье место), и у "Альянса" (второй раз за неделю одолел "Краматорск"). Только команда с Липовой Долины провела на один поединок меньше.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Металлист
|5
|5
|0
|0
|14-3
|+11
|15
|2
|Кривбасс
|5
|4
|1
|0
|11-3
|+8
|13
|3
|Нива
|5
|3
|1
|1
|4-2
|+2
|10
|4
|ФК Краматорск
|5
|3
|0
|2
|6-4
|+2
|9
|5
|Волынь
|5
|1
|4
|0
|5-4
|+1
|7
|6
|Подолье
|5
|2
|1
|2
|5-3
|+2
|7
|7
|Альянс
|4
|2
|1
|1
|4-2
|+2
|7
|8
|Оболонь
|4
|2
|1
|1
|5-4
|+1
|7
|9
|Олимпик
|5
|2
|1
|2
|6-6
|0
|7
|10
|Полесье
|5
|2
|0
|3
|4-4
|0
|6
|11
|ВПК-Агро
|5
|2
|0
|3
|6-9
|-3
|6
|12
|Агробизнес
|5
|1
|2
|2
|4-6
|-2
|5
|13
|Прикарпатье
|5
|1
|1
|3
|9-10
|-1
|4
|14
|Горняк-Спорт
|5
|1
|0
|4
|3-7
|-4
|3
|15
|Кремень
|5
|1
|0
|4
|4-11
|-7
|3
|16
|ФК Ужгород
|5
|0
|1
|4
|3-15
|-12
|1
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