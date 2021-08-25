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Красников обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой "жестко пресечь попытки дискредитации Металлиста"
Металлист отреагировал на обвинения от других клубов Первой лиги
instagram.com/fcmetalist
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал
"С начала чемпионата наши соперники, а именно "Альянс" и "Оболонь", публично пытаются опорочить честное имя футбольного клуба "Металлист".
Я обращаюсь к руководству УАФ и ПФЛ не оставлять данные слова без внимания.
После нашей игры с "Альянсом" клуб из Липовой Долины сделал массу заявлений о предвзятом судействе, о том, что они снимаются с чемпионата, высказались о каком-то изнасиловании.
Сегодня еще один клуб пожаловался на изнасилование. Действия арбитра матча "Альянс" – "Металлист" были признаны на 100% верными, а голословные обвинения и попытки шантажа остались без внимания. Сегодня такую же позицию, как "Альянс", занимает "Оболонь".
Обращаюсь к вам (УАФ и ПФЛ – прим.) с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации "Металлиста". Руководству же футбольных клубов "Оболонь" и "Альянс" рекомендую воспринимать заслуженные поражения с достоинством, а не сваливать на судей, изнасилование и т.д." – сказал Красников.
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