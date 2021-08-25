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Красников обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой "жестко пресечь попытки дискредитации Металлиста"

Первая лига
(2 голосов)

Металлист отреагировал на обвинения от других клубов Первой лиги

Красников обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой "жестко пресечь попытки дискредитации Металлиста"

instagram.com/fcmetalist

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал заявление "Оболони" о судействе в Первой лиге в пользу харьковского клуба.

"С начала чемпионата наши соперники, а именно "Альянс" и "Оболонь", публично пытаются опорочить честное имя футбольного клуба "Металлист".

Я обращаюсь к руководству УАФ и ПФЛ не оставлять данные слова без внимания.

После нашей игры с "Альянсом" клуб из Липовой Долины сделал массу заявлений о предвзятом судействе, о том, что они снимаются с чемпионата, высказались о каком-то изнасиловании.

Сегодня еще один клуб пожаловался на изнасилование. Действия арбитра матча "Альянс" – "Металлист" были признаны на 100% верными, а голословные обвинения и попытки шантажа остались без внимания. Сегодня такую же позицию, как "Альянс", занимает "Оболонь".

Обращаюсь к вам (УАФ и ПФЛ – прим.) с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации "Металлиста". Руководству же футбольных клубов "Оболонь" и "Альянс" рекомендую воспринимать заслуженные поражения с достоинством, а не сваливать на судей, изнасилование и т.д." – сказал Красников.

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В статье: Евгений Красников Оболонь (Киев) Металлист (Харьков)
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Комментарии (4)
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amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 19:07
Глистов снова потом накажут за договорняки,ничему не учатся!!!
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+1
0
ВиктАн
25.08.2021 в 19:06
Не платите судьям, чтоб вас за уши тянули и будет вам счастье... Страдали ведь уже за договорняки. Теперь, вопрос времени, пострадаете за подкуп арбитров.
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+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
25.08.2021 в 19:04
Заявы Ярославского пробежим галопом по 1 лиге в действии, видна работа с судьями. Такой футбол нам не нужен. Металлист теряет имидж.
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+1
-1
Kristo (Львов)
25.08.2021 в 18:59
На воре и шапка горит
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+4
0


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