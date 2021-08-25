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Директор Оболони: В матче с Металлистом о нас вытерли ноги. С первых минут было понятно, какой будет результат
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Директор "Оболони" Александр Ризниченко прояснил позицию клуба
Напомним, что в матче 5-го тура Первой лиги в ворота "пивоваров" уже на 1-й минуте был назначен пенальти, а на 37-й был удален игрок "пивоваров".
"Такое ощущение, что о нас вытерли ноги. То, что происходило на поле с первых минут, было понятно, какой будет результат. Хочу, чтобы ПФЛ собрала Совет лиг по поводу этого вопроса.
"Оболонь" однозначно сниматься не будет с чемпионата, пугать мы никого не собираемся этим, но будем бороться теми законными методами, которые у нас есть", - сказал Ризниченко.
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