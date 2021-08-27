Пятница в Первой лиге: дерби Полтавщины, второй раз отобрать очки у Кривбасса и матч дня в Киеве

Сегодня начинается 6 тур во второй по рангу профессиональной футбольной лиге. Состоится половина матчей, то есть 4 поединка.

Этот день можно назвать "восточным", так как в этой части Украины состоится большинство поединков. В противовес субботе, когда три из четырех матчей сыграют в западной части Государства.

16:30 Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Кремень (Кременчуг)

Обе команды из Полтавской области, вообще между их населенными пунктами каких-то 20 км. К "горнякам" недавно перешел на работу в молодежную команду "вечный" коуч-спаситель "Кремня" Сергей Свистун. Вне дружеских отношений есть еще одна черта, которая объединяет команды: они являются аутсайдерами в турнирной таблице. У "Горняк-Спорта" одна из худших атак, у "Кременя" - одна из самых слабых защит. В матче не сможет принять участие полузащитник "Кремня" Сергей Белоус, он дисквалифицирован.

С 2014 года команды встречались между собой 9 раз: 4 победы у "Кремня", 3 - у "Горняк-Спорта" и 2 матча сыграно вничью (в частности последний - 26 марта 1:1).

17:30 Кривбасс (Кривой Рог) - Подолье (Хмельницкий)

Вторая команда чемпионата, тренера Геннадия Приходько, принимает середнячка - ребят Виталия Костышина. Сразу понятно, кто будет фаворитом противостояния. Тем более в прошлом туре криворожане впервые потеряли очки и требуют "жертвы", на которой можно было бы вернуть свою уверенность. Хмельнитчане же победили в противостоянии с "Полесьем" и приехали в Кривой Рог в хорошем настроении. Но готовы ли они к "озлобленному сопернику?

17:30 ВПК-Агро (Шевченковка) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Встреча 11 и 13 команд. Хозяева "Метеора" победили в прошлом туре, да и "Прикарпатье" доминировало и получило ничью с сильной "Волынью" (наконец прекратили "почивать на лаврах" после 6:0 с "Ужгородом"). В истории этих команд было всего 2 поединка, в одном верх взял "ВПК-Агро", в другом - ничья.

18:45 Оболонь (Киев) - Олимпик (Донецк)

Обе команды, вполне подходят по уровню одна с другой, обе пострадали от того, что уже можно выделить как явление в истории украинского футбола - "судейство в матчах Металлиста". А теперь очная дуэль очень сильных, интересных команд. За киевлян не сыграет Артур Мурза, он был удален за 2 желтые карточки в поединке с харьковским грандом Первой лиги.