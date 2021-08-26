ФК Ужгород прекратил сотрудничество с капитаном команды

ФК "Ужгород" объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Адрианом Пуканычем.

Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

38-летний Пуканыч выступал за "Ужгород" два с половиной года. В составе закарпатского клуба капитан провел 50 матчей и забил 19 мячей.

По итогам прошлого сезона Пуканыч был признан лучшим игроком Второй лиги.

"Хочу поблагодарить всех болельщиков, партнеров и руководству ФК" Ужгород "за этот период", - отметил 38-летний футболист.

Напомним, ранее Михаил Иваница покинул пост главного тренера "Ужгорода".