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ФК Ужгород прекратил сотрудничество с капитаном команды
В прошлом сезоне хавбек был признан лучшим игроком Второй лиги
Фото: ФК Ужгород
ФК "Ужгород" объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Адрианом Пуканычем.
Решение было принято по обоюдному согласию сторон.
38-летний Пуканыч выступал за "Ужгород" два с половиной года. В составе закарпатского клуба капитан провел 50 матчей и забил 19 мячей.
По итогам прошлого сезона Пуканыч был признан лучшим игроком Второй лиги.
"Хочу поблагодарить всех болельщиков, партнеров и руководству ФК" Ужгород "за этот период", - отметил 38-летний футболист.
Напомним, ранее Михаил Иваница покинул пост главного тренера "Ужгорода".
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