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ФК Ужгород прекратил сотрудничество с капитаном команды

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

В прошлом сезоне хавбек был признан лучшим игроком Второй лиги

ФК Ужгород прекратил сотрудничество с капитаном команды

Фото: ФК Ужгород

Новина українською

ФК "Ужгород" объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Адрианом Пуканычем.

Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

38-летний Пуканыч выступал за "Ужгород" два с половиной года. В составе закарпатского клуба капитан провел 50 матчей и забил 19 мячей.

По итогам прошлого сезона Пуканыч был признан лучшим игроком Второй лиги.

"Хочу поблагодарить всех болельщиков, партнеров и руководству ФК" Ужгород "за этот период", - отметил 38-летний футболист.

Напомним, ранее Михаил Иваница покинул пост главного тренера "Ужгорода".

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В статье: Адриан Пуканыч ФК Ужгород
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Источник:
ФК Ужгород

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Комментарии (2)
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f-denya (Сумы)
26.08.2021 в 16:43
очень странное решение.. отпускать лидера команды по среди сезона
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alktus (Хмельницкий)
26.08.2021 в 15:44
Ого. Не знал что он до сих пор играет.
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