Ужгород возглавил Богдан Блавацкий, его помощником будет Допилка

Исполняющий обязанности главного тренера " Ужгорода " Богдан Блавацкий рассказал о кадровом потенциале, изменения в подходах к подготовке команды, а также поделился своими мыслями относительно ситуации с задачами и результатами.

Мы обсудили с президентом и спортивным директором клуба все вопросы, связанные с ситуацией в клубе. Видимо, были проблемы и просчеты в селекции, видимо, были в том числе и мои личные - в тренировочном процессе. Исходя из того, что я уже в команде два месяца и достаточно глубоко знаю ребят, решили назначить меня исполняющим обязанности главного тренера. В тренерский штаб вошел наш игрок Олег Допилка. Думаю, будет еще один специалист в штабе. Мы будем настойчиво работать на тренировках. Будем требовательны к игрокам. Будем четко планировать микроцикл подготовки от игры к игре, - рассказал Богдан Блавацкий.

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В течение недели готовишься к матчу, анализируешь соперника, в течение недели пытаешься найти нужные слова, чтобы мотивировать игроков, пытаешься правильно построить тренировочный процесс, выбрать тактическую схему, чтобы это неплохо выглядело. Если проанализировать предыдущий матч против "ВПК-Агро", то первый тайм это выглядело неплохо. Но забиваем рабочий гол, а потом пропускаем из ничего. Мы три гола пропустили! Это были подарки для соперника. Мы 15 голов пропустили за 5 поединков. Есть проблема в обороне и средней линии. Есть игроки, которые выходят на замену и не усиливают игру. Мы постараемся как можно скорее - до конца трансферного окна - решить эту проблему. Сейчас мы делаем выводы: кто будет крепкий психологически, кто будет отвечать нашим требованиям, тот будет играть. Нужно много индивидуальных бесед с футболистами, чтобы убеждать их, что они могут играть значительно сильнее, чем сейчас ", - отметил в. о. тренера. Сейчас команда готовится к выездному матчу против "Краматорска". У нас сейчас очень тяжелый календарь. Каждая игра очень сложная. После "Краматорска" принимаем дома сильного соперника - "Полесье", дальше едем в гости к "Кривбассу", это еще одна мощная команда. Будем стараться взять очки, - рассказал Богдан Блавацкий.

В субботу, 28 августа, "Ужгород" в 6 туре сыграет на выезде с "Краматорском".