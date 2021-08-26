Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ужгород возглавил Богдан Блавацкий, его помощником будет Допилка
Пока - и.о.
ФК Ужгород
Исполняющий обязанности главного тренера "
Мы обсудили с президентом и спортивным директором клуба все вопросы, связанные с ситуацией в клубе. Видимо, были проблемы и просчеты в селекции, видимо, были в том числе и мои личные - в тренировочном процессе. Исходя из того, что я уже в команде два месяца и достаточно глубоко знаю ребят, решили назначить меня исполняющим обязанности главного тренера.
В тренерский штаб вошел наш игрок Олег Допилка. Думаю, будет еще один специалист в штабе. Мы будем настойчиво работать на тренировках. Будем требовательны к игрокам. Будем четко планировать микроцикл подготовки от игры к игре, - рассказал Богдан Блавацкий.
В течение недели готовишься к матчу, анализируешь соперника, в течение недели пытаешься найти нужные слова, чтобы мотивировать игроков, пытаешься правильно построить тренировочный процесс, выбрать тактическую схему, чтобы это неплохо выглядело. Если проанализировать предыдущий матч против "ВПК-Агро", то первый тайм это выглядело неплохо. Но забиваем рабочий гол, а потом пропускаем из ничего.
Мы три гола пропустили! Это были подарки для соперника. Мы 15 голов пропустили за 5 поединков. Есть проблема в обороне и средней линии. Есть игроки, которые выходят на замену и не усиливают игру. Мы постараемся как можно скорее - до конца трансферного окна - решить эту проблему. Сейчас мы делаем выводы: кто будет крепкий психологически, кто будет отвечать нашим требованиям, тот будет играть. Нужно много индивидуальных бесед с футболистами, чтобы убеждать их, что они могут играть значительно сильнее, чем сейчас ", - отметил в. о. тренера.
Сейчас команда готовится к выездному матчу против "Краматорска". У нас сейчас очень тяжелый календарь. Каждая игра очень сложная. После "Краматорска" принимаем дома сильного соперника - "Полесье", дальше едем в гости к "Кривбассу", это еще одна мощная команда. Будем стараться взять очки, - рассказал Богдан Блавацкий.
В субботу, 28 августа, "Ужгород" в 6 туре сыграет на выезде с "Краматорском".
Популярное сейчас
- Ворскла определилась с ценой на Ризныка - СМИ
- С кем сыграют Динамо и Шахтёр. Когда и где смотреть онлайн жеребьёвку групп Лиги чемпионов
- Вклад от Шахтера состоялся. Каким будет последний квалификационный штрих Зари?
- Металлист = пенальти. Но победа - заслуженная. Металлист - Оболонь 3:0
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО