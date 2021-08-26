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Президент ПФЛ: Попросили Оболонь прислать видеоматериалы с претензиями по матчу с Металлистом

Первая лига
(1 голосов)

В ПФЛ отреагировали на недавние громкие заявления Оболони

Президент ПФЛ: Попросили Оболонь прислать видеоматериалы с претензиями по матчу с Металлистом

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о том, поступило ли в Лигу официальное обращение от столичной "Оболони", которая выдвигала претензии к судейству в матче с "Металлистом" (0:3).

"Да, мы получили письмо от руководства ФК "Оболонь" с просьбой на Совете лиги обменяться мнениями о соперничестве в Первой лиге, в частности, более детально остановиться на матче "пивоваров" с "Металлистом".

Но поскольку киевляне считают судейство предвзятым, то я обратился к директору ФК Александру Ризниченко с просьбой предоставить видеоматериалы с эпизодами, где рефери, по их мнению, принимали ошибочные решения в пользу "Металлиста".

Затем я обращусь в Комитет арбитров УАФ за разъяснениями и только потом внесем этот вопрос в повестку дня Совета лиги, который состоится в середине сентября. Обязательно пригласим на него и представителей Комитета арбитров УАФ. Все должно быть по-справедливому", - сказал Каденко.

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В статье: ПФЛ Оболонь (Киев) Александр Каденко Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
26.08.2021 в 23:07
Ну так пусть пришлет им весь матч. Дело в том что если судья заряжен то можно не делать каких то резких движений. Карточки пенальти. Достаточно просто посадить на свисток. Знающие меня поймут. И все. Вторая команда должна будет выпрыгнуть из трусов чтобы забить мяч.
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kukarekin (Одесса)
26.08.2021 в 22:36
Vvputinhuilo
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-3


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