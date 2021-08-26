Президент ПФЛ: Попросили Оболонь прислать видеоматериалы с претензиями по матчу с Металлистом

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о том, поступило ли в Лигу официальное обращение от столичной "Оболони", которая выдвигала претензии к судейству в матче с "Металлистом" (0:3).

"Да, мы получили письмо от руководства ФК "Оболонь" с просьбой на Совете лиги обменяться мнениями о соперничестве в Первой лиге, в частности, более детально остановиться на матче "пивоваров" с "Металлистом".

Но поскольку киевляне считают судейство предвзятым, то я обратился к директору ФК Александру Ризниченко с просьбой предоставить видеоматериалы с эпизодами, где рефери, по их мнению, принимали ошибочные решения в пользу "Металлиста".

Затем я обращусь в Комитет арбитров УАФ за разъяснениями и только потом внесем этот вопрос в повестку дня Совета лиги, который состоится в середине сентября. Обязательно пригласим на него и представителей Комитета арбитров УАФ. Все должно быть по-справедливому", - сказал Каденко.