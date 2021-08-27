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Металлист усилился экс-хавбеком ВПК-Агро
Артем Белый будет защищать цвета харьковского клуба
Фото: meta-ratings.com.ua
Харьковский "Металлист" подписал контракт с центральным полузащитником Артемом Белым, сообщает Meta-ratings.com.ua.
21-летний футболист осеннюю часть прошлого сезона провел в "ВПК-Агро" (на тот момент права на хавбека принадлежали "Ворскле"), а в первой половине нынешнего года выступал на аматорском уровне за "Волчанск".
До этого Белый поиграл за юниорские команды "Зари" и "Черноморца".
Добавим, после 5-ти туров чемпионата Первой лиги "Металлист" набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу. 28 августа команда Александра Кучера сыграет в Луцке с "Волынью".
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