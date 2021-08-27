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Металлист усилился экс-хавбеком ВПК-Агро

Первая лига
(1 голосов)

Артем Белый будет защищать цвета харьковского клуба

Металлист усилился экс-хавбеком ВПК-Агро

Фото: meta-ratings.com.ua

Новина українською

Харьковский "Металлист" подписал контракт с центральным полузащитником Артемом Белым, сообщает Meta-ratings.com.ua.

21-летний футболист осеннюю часть прошлого сезона провел в "ВПК-Агро" (на тот момент права на хавбека принадлежали "Ворскле"), а в первой половине нынешнего года выступал на аматорском уровне за "Волчанск".

До этого Белый поиграл за юниорские команды "Зари" и "Черноморца".

Добавим, после 5-ти туров чемпионата Первой лиги "Металлист" набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу. 28 августа команда Александра Кучера сыграет в Луцке с "Волынью".

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В статье: Металлист (Харьков) Артем Белый
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Источник:
Meta-ratings

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