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Андрей Шевченко и Александр Усик посетят матч Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Игра состоится уже завтра, 28 августа

Андрей Шевченко и Александр Усик посетят матч Первой лиги

Фото: instagram.com/lomus_official

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и боксер Александр Усик посетят матч 6-го тура Первой лиги "Полесье" – "Альянс".

Поединок состоится завтра, 28 августа на "Центральном городском стадионе" в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.

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К слову, ранее Андрей Шевченко посетил матч 5-го тура УПЛ "Динамо" – "Десна" и тренировочную базу "Шахтера".

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В статье: Андрей Шевченко Полесье (Житомир) Александр Усик Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (5)
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armik (Киев)
27.08.2021 в 14:57
А посетить матч Металлиста стесняются?
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Dimka26 (Чернигов)
27.08.2021 в 14:23
Что-то это Полесье с Буткевичем пока ниочем. Хоть и бабла в него вливают достаточно.
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romajan (Киев)
27.08.2021 в 14:05
По скайпу?
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Maldini (Киев)
27.08.2021 в 13:53
Что это-понты с палочками?!
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Полiccя (Житомир)
27.08.2021 в 14:12
эти двое друзья Геннадия Буткевича - спонсора ФК Полесье
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