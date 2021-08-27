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Андрей Шевченко и Александр Усик посетят матч Первой лиги
Игра состоится уже завтра, 28 августа
Фото: instagram.com/lomus_official
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и боксер Александр Усик посетят матч 6-го тура Первой лиги "Полесье" – "Альянс".
Поединок состоится завтра, 28 августа на "Центральном городском стадионе" в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.
К слову, ранее Андрей Шевченко посетил матч 5-го тура УПЛ "Динамо" – "Десна" и тренировочную базу "Шахтера".
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Источник:Instagram
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Комментарии (5)
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armik (Киев)
27.08.2021 в 14:57
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Dimka26 (Чернигов)
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romajan (Киев)
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Полiccя (Житомир)
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