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Развязка полтавского дерби на 95 минуте. Горняк-Спорт - Кремень 0:1

Первая лига
(1 голосов)

Неинтересный матч с оригинальным завершением

Развязка полтавского дерби на 95 минуте. Горняк-Спорт - Кремень 0:1

Скріншот трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчет о матче позже

Первая лига, 6 тур

27.08.2021, 16:30

Город Горишние Плавни, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Игорь Сташук (Чернигов)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Кремень (Кременчуг) 0:1

Гол: Виталий Бойко (90+5, пенальти)

Предупреждение: Вадим Яворский (28), Артем Семка (78) - Денис Белоусов (21)

Горняк-Спорт: 23 Клищук Андрей, 19 Сафиханов Эмин, 5 Кравчук Юрий, 24 Цвиренко Максим, 14 Шинкаренко Дмитрий, 9 Романов Сергей (7 Семка Артем, 54), 10 Паламар Руслан, 8 Мильченко Артем, 77 Яворский Вадим (17 Кожевников Александр , 84), 22 Твердохлиб Егор (21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер, 67), 11 Понедельник Андрей

Запасные: 26 Климов Георгий, 15 Черныш Денис, 20 Посевкин Радион, 27 Федоров Алексей, 3 Чуев Богдан, 16 Ямполь Ярослав, 6 Кулаковский Артем, 25 Жмурко Роман

Главный тренер - Игорь Жабченко

Кремень: 7 Мирный Виталий, 24 Сидоренко Владислав, 15 Головко Александр, 17 Курелех Валерий (97 Сейтхалилов Сулейман, 25), 47 Белоусов Денис, 99 Кошман Игорь (9 Навроцкий Максим, 51 (88 Ализаде Тугай, 80)), 8 Орел Вячеслав 6 Панчишин Орест, 11 Галоян Симон (2 Бычков Богдан, 75), 20 Галата Денис (19 Молько Владислав, 87), 18 Бойко Виталий

Запасные: 23 Старченко Денис, 4 Пилипенко Виктор, 35 Товкач Артем, 22 Аверьянов Максим, 14 Сидоренко Даниил

Главный тренер - Игорь Столовицкий

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчук)
27.08.2021 в 19:26
Мощно.
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0
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Степан Срака
27.08.2021 в 19:23
Це перемога українського Кремня над совком з Плавнів!
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0
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енгельс гассанович (Тернопіль)
27.08.2021 в 19:49
Головний інженєр?)
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0
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