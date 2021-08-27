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Развязка полтавского дерби на 95 минуте. Горняк-Спорт - Кремень 0:1
Неинтересный матч с оригинальным завершением
Скріншот трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 6 тур
27.08.2021, 16:30
Город Горишние Плавни, стадион "Юность"
Арбитр в поле - Игорь Сташук (Чернигов)
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Кремень (Кременчуг) 0:1
Гол: Виталий Бойко (90+5, пенальти)
Предупреждение: Вадим Яворский (28), Артем Семка (78) - Денис Белоусов (21)
Горняк-Спорт: 23 Клищук Андрей, 19 Сафиханов Эмин, 5 Кравчук Юрий, 24 Цвиренко Максим, 14 Шинкаренко Дмитрий, 9 Романов Сергей (7 Семка Артем, 54), 10 Паламар Руслан, 8 Мильченко Артем, 77 Яворский Вадим (17 Кожевников Александр , 84), 22 Твердохлиб Егор (21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер, 67), 11 Понедельник Андрей
Запасные: 26 Климов Георгий, 15 Черныш Денис, 20 Посевкин Радион, 27 Федоров Алексей, 3 Чуев Богдан, 16 Ямполь Ярослав, 6 Кулаковский Артем, 25 Жмурко Роман
Главный тренер - Игорь Жабченко
Кремень: 7 Мирный Виталий, 24 Сидоренко Владислав, 15 Головко Александр, 17 Курелех Валерий (97 Сейтхалилов Сулейман, 25), 47 Белоусов Денис, 99 Кошман Игорь (9 Навроцкий Максим, 51 (88 Ализаде Тугай, 80)), 8 Орел Вячеслав 6 Панчишин Орест, 11 Галоян Симон (2 Бычков Богдан, 75), 20 Галата Денис (19 Молько Владислав, 87), 18 Бойко Виталий
Запасные: 23 Старченко Денис, 4 Пилипенко Виктор, 35 Товкач Артем, 22 Аверьянов Максим, 14 Сидоренко Даниил
Главный тренер - Игорь Столовицкий
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