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Невероятно, героично - Кривой Рог побеждает после форы в 2 гола. Кривбасс - Подолье 3:2

Первая лига
(1 голосов)

И ни одного - с пенальти. Где там "Металлист"?

Невероятно, героично - Кривой Рог побеждает после форы в 2 гола. Кривбасс - Подолье 3:2

ФК Кривбас

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 6 тур

27.08.2021, 17:30

Город Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр в поле - Александр Соловьян (Киев)

Кривбасс (Кривой Рог) - Подолье (Хмельницкий) 3:2

Голы: Драган Ловрич (43), Роман Дебелко (50), Вячеслав Рябов (75) - Денис Островский (4), Игорь Карпенко (13)

Предупреждения: Дмитрий Семенов (55), Денис Балан (60), Роман Дебелко (64), Алексей Хобленко (66), Алексей Збунь (90+3) - Денис Островский (60), Дмитрий Прихна (68)

Кривбасс: 41 Льопка Роман, 73 Балан Денис, 13 Зотько Иван, 25 Ловрич Драган, 50 Семенов Дмитрий (3 Заименко Владимир, 84), 2 Рябов Вячеслав, 4 Гордиенко Артем (5 Пятов Александр, 46), 9 Хобленко Алексей, 27 Дебелко Роман, 11 Татарков Никита (77 Збунь Алексей, 76), 99 Говедарица Милян (45 Щедрый Артем, 59)

Запасные: 31 Чернявский Дмитрий, 20 Фатеев Дмитрий, 17 Малиновский Назар, 22 Мостовой Андрей, 8 Яровой Игорь, 10 Пирогов Максим, 7 Квасов Ярослав, 30 Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер

Главный тренер - Геннадий Приходько

Подолье: 1 Чуваев Олег, 7 Морговский Ян, 33 Веремеенко Олег, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 8 Липовуз Андрей (15 Цыбульник Александр, 61), 2 Прихна Дмитрий, 11 Коваль Станислав (70 Мораренко Станислав, 52), 19 Островский Денис, 17 Савошко Владимир, 18 Карпенко Игорь (10 Прилепа Владислав, 82)

Запасные: 23 Кучеренко Евгений, 29 Жикол Дмитрий, 44 Матвеенко Эдуард, 21 Ващишин Артур

Главный тренер - Виталий Костышин

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Подолье (Хмельницкий)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.08.2021 в 20:04
Молодцы!
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oda1979 (Запорожье)
27.08.2021 в 20:02
Вот тут уже можно про яйца и характер говорить. В отличии от девочек киевского Шахтера
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