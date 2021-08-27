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Вратарь Иван Пицан и контратаки позволяют "орлам" взлететь. ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1
Атаковать - не значит побеждать
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 6 тур
27.08.2021, 17:30
Город Днепр, стадион "Метеор"
Арбитр в поле - Степан Лапко (Львов)
ВПК-Агро (Шевченковка) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:1
Гол: Назар Воробчак (54)
Предупреждения: Владимир Рудюк (41), Назар Воробчак (76)
ВПК-Агро: 71 Бабичин Виктор, 8 Будняк Иван, 6 Де Жезус Насименто Даниэль Жуни (10 Литвиненко Иван, 63), 32 Де Паула Мерседес Висенте, 70 Дудик Артем, 88 Зозуля Дмитрий, 19 Косовский Сергей, 9 Кулиш Станислав, 77 Наполов Сергей (13 Коберидзе Лука, 63), 29 Палюх Сергей, 5 Шевченко Евгений
Запасные: 35 Махновский Константин, 11 Колесник Даниил, 17 Плечий Ярослав, 3 Слива Роман, 28 Хубутия Акака, 25 Шевченко Дмитрий.
Главный тренер - Александр Грицай
Прикарпатье: 24 Пицан Иван, 89 Матушевский Олег, 11 Писко Михаил (12 Сикач Николай, 69), 17 Семотюк Владислав (34 Генык Василий, 70), 21 Сондей Иван (7 Кузьмин Роман, 58), 15 Воробчак Назарий, 8 Толочко Роман 6 Рудюк Владимир (14 Цюцюра Василий, 65), 90 Барчук Роман (99 Горбаченко Владислав, 75), 5 Лень Олег, 4 Пастух Иван
Запасные: 54 Новак Андрей, 19 Волошинович Ростислав, 44 Пархуць Виталий, 10 Хома Андрей
Главный тренер - Олег Рыпан
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