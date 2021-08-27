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Вратарь Иван Пицан и контратаки позволяют "орлам" взлететь. ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1

Первая лига
(1 голосов)

Атаковать - не значит побеждать

Вратарь Иван Пицан и контратаки позволяют "орлам" взлететь. ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 6 тур

27.08.2021, 17:30

Город Днепр, стадион "Метеор"

Арбитр в поле - Степан Лапко (Львов)

ВПК-Агро (Шевченковка) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:1

Гол: Назар Воробчак (54)

Предупреждения: Владимир Рудюк (41), Назар Воробчак (76)

ВПК-Агро: 71 Бабичин Виктор, 8 Будняк Иван, 6 Де Жезус Насименто Даниэль Жуни (10 Литвиненко Иван, 63), 32 Де Паула Мерседес Висенте, 70 Дудик Артем, 88 Зозуля Дмитрий, 19 Косовский Сергей, 9 Кулиш Станислав, 77 Наполов Сергей (13 Коберидзе Лука, 63), 29 Палюх Сергей, 5 Шевченко Евгений

Запасные: 35 Махновский Константин, 11 Колесник Даниил, 17 Плечий Ярослав, 3 Слива Роман, 28 Хубутия Акака, 25 Шевченко Дмитрий.

Главный тренер - Александр Грицай

Прикарпатье: 24 Пицан Иван, 89 Матушевский Олег, 11 Писко Михаил (12 Сикач Николай, 69), 17 Семотюк Владислав (34 Генык Василий, 70), 21 Сондей Иван (7 Кузьмин Роман, 58), 15 Воробчак Назарий, 8 Толочко Роман 6 Рудюк Владимир (14 Цюцюра Василий, 65), 90 Барчук Роман (99 Горбаченко Владислав, 75), 5 Лень Олег, 4 Пастух Иван

Запасные: 54 Новак Андрей, 19 Волошинович Ростислав, 44 Пархуць Виталий, 10 Хома Андрей

Главный тренер - Олег Рыпан

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В статье: Александр Грицай Первая лига Иван Пицан ВПК-Агро (Шевченковка) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Олег Рыпан
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 20:05
Піцан просто молодчинка. Якби стояв з перших матчів, то можливо стільки б і не напропускали. Але захищатися Прикарпаття так поки-що і не навчилося. З перемогою.
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