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"Нектара" и "живчика" для голов не хватило. Оболонь - Олимпик - 0:0
Может кашу надо было есть?
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 6 тур
27.08.2021, 18:45
Город Киев, стадион Оболонь Арена
Арбитр в поле - Александр Дердо (Черноморск)
Оболонь (Киев) - Олимпик (Донецк) 0:0
Предупреждения: Артем Цурупин (53), Вячеслав Койдан (68)
Оболонь: 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 15 Бородай Олег, 16 Лукьянчук Павел, 4 Майданевич Алексей, 55 Лобов Алексей, 11 Матяж Иван, 17 Суханов Сергей, 13 Мединский Игорь, 9 Батальский Александр (18 Черний Константин, 60) 21 Щебетун Алексей (19 Скидан Руслан, 82)
Запасные: 1 Федоровский Назарий, 12 Слуцкий Алексей, 3 Безуглый Никита, 88 Покотилюк Максим, 6 Мате Юрий, 8 Савченко Алексей, 2 Глошардин Никита, 24 Прокопенко Егор.
Главный тренер - Валерий Иващенко
Олимпик: 25 Рыбак Владислав, 24 Дмитренко Владимир, 11 Билый Иван, 23 Новиков Вадим, 97 Карвацкий Андрей, 22 Ульянченко Владислав (6 Цурупин Артем, 46), 17 Койдан Вячеслав, 10 Заричнюк Евгений, 98 Калайтан Антон (7 Гбамбл Би Нене Жуниор , 57), 5 Глущук Юрий (8 Яловенко Роман, 46), 12 Прядун Максим
Запасные: 31 Прокопенко Вадим, 3 Шевченко Александр, 4 Ходуля Илья, 18 Сухомлинов Рудольф, 15 Ходаковский Никита, 19 Семчук Вадим, 14 Мудрик Владислав, 77 Литовченко Максим, 99 Стрижак Андрей.
Главный тренер - Сергей Литовченко
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