Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Кривбасса: Зеленский очень футбольный человек. Он играл в футбол
Президент хорош во всех сферах
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, как клуб планирует развиваться и об отношении Владимира Зеленского к команде из родного города.
"Хочется, чтобы больше людей видели наше отношение к футболу. В этом и есть наш взлет. У нас люди очень соскучились по футболу. 7 лет его не было в нашем городе и вот он появился.
Инфраструктура? Мы готовим не одну арену, а две. Первую строят - стадион "Металлург", 20 000 мест будет там. Это "Большое строительство" - программа президента. Но у нас тут есть и своя небольшая стройка. Мы на стадионе "Горняк" строим трибуны. У нас есть цель - сделать 4 500 мест, чтобы эта арена была резервной для игр УПЛ. Это я про наши планы.
Президент? Он очень футбольный человек. Он играл в футбол. У него четкое убеждение, что в больших городах должна быть футбольная команда. Особенно с такой историей, как у "Кривбасса", "Карпат", "Черноморца", "Металлиста". Он переживает о судьбе "Кривбасса", - сказал Гагарин.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Моуриньо приедет в Запорожье. Заря узнала соперников в Лиге конференций
- "Динамо будет непросто". Луческу оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов
- Пенальти и победа - традиции Металлиста. Как лидер Первой лиги Оболонь разгромил. ВИДЕО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО