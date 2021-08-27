Вице-президент Кривбасса: Зеленский очень футбольный человек. Он играл в футбол

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, как клуб планирует развиваться и об отношении Владимира Зеленского к команде из родного города.

"Хочется, чтобы больше людей видели наше отношение к футболу. В этом и есть наш взлет. У нас люди очень соскучились по футболу. 7 лет его не было в нашем городе и вот он появился.

Инфраструктура? Мы готовим не одну арену, а две. Первую строят - стадион "Металлург", 20 000 мест будет там. Это "Большое строительство" - программа президента. Но у нас тут есть и своя небольшая стройка. Мы на стадионе "Горняк" строим трибуны. У нас есть цель - сделать 4 500 мест, чтобы эта арена была резервной для игр УПЛ. Это я про наши планы.

Президент? Он очень футбольный человек. Он играл в футбол. У него четкое убеждение, что в больших городах должна быть футбольная команда. Особенно с такой историей, как у "Кривбасса", "Карпат", "Черноморца", "Металлиста". Он переживает о судьбе "Кривбасса", - сказал Гагарин.