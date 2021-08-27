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Вице-президент Кривбасса: Зеленский очень футбольный человек. Он играл в футбол

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Президент хорош во всех сферах

Вице-президент Кривбасса: Зеленский очень футбольный человек. Он играл в футбол

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, как клуб планирует развиваться и об отношении Владимира Зеленского к команде из родного города.

"Хочется, чтобы больше людей видели наше отношение к футболу. В этом и есть наш взлет. У нас люди очень соскучились по футболу. 7 лет его не было в нашем городе и вот он появился.

Инфраструктура? Мы готовим не одну арену, а две. Первую строят - стадион "Металлург", 20 000 мест будет там. Это "Большое строительство" - программа президента. Но у нас тут есть и своя небольшая стройка. Мы на стадионе "Горняк" строим трибуны. У нас есть цель - сделать 4 500 мест, чтобы эта арена была резервной для игр УПЛ. Это я про наши планы.

Президент? Он очень футбольный человек. Он играл в футбол. У него четкое убеждение, что в больших городах должна быть футбольная команда. Особенно с такой историей, как у "Кривбасса", "Карпат", "Черноморца", "Металлиста". Он переживает о судьбе "Кривбасса", - сказал Гагарин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Зеленский Артем Гагарин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (13)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.08.2021 в 23:00
Х..ем на рояле он играл а не в футбол.
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
27.08.2021 в 22:53
Ох лизнул так лизнул)
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+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
27.08.2021 в 22:47
О-о, я походу тоже футбольный человек
Ответить
+3
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
27.08.2021 в 22:43
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
27.08.2021 в 22:42
Та вообще всесторонне талантлив, на ройяле без рук играл, а в футбол что без ног ?
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+7
0
avatar
c99baf (Харьков)
27.08.2021 в 22:55
Пипец,рассмешил,теперь не засну...
Ответить
+1
0
Tenma7 (Чернигов)
27.08.2021 в 22:39
А когда в Чернигове трибуну сделает пан президент?
Ответить
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
27.08.2021 в 22:42
Надо бьіло при кучме делать, шо ж вьі еб..м щелкали.
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+2
-1
Vantala (Kharkiv)
27.08.2021 в 22:36
На рояле он в футбол играл, все видели
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+8
0
Andriy Mironyuk
27.08.2021 в 22:35
Як у анекдоті: "Цей дебіл ще й співає".. а якщо серйозно - харить отакий відвертий підхалімаж.Скоро будем скандувати як у 2011-13 "Спасиба жителям Кривбаса..."
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+11
0
Соколов (Никополь)
27.08.2021 в 22:37
Я жду не дождусь... когда все стадионы страны будут в унисон это скандировать
Ответить
+5
0
Соколов (Никополь)
27.08.2021 в 22:35
Мячи подавал ?
Ответить
+5
0
yurets87 (запоріжжя)
27.08.2021 в 22:34
Скоро будет видео его легендарного хет-трика против команды соседнего двора
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+7
0


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