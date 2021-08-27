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Дебелко забивает спиной к воротам. Кривбасс - Подолье 3:2. Обзор матча, видео голов
Красивая контратака "Подолья" и эффектные удары криворожан
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Благодаря этой победе "Кривбасс" не отпускает далеко в отрыв лидера Первой лиги, харьковский "Металлист", который еще не терял очков в чемпионате. Криворожане же продолжают его преследование.
Первая лига, 6 тур
27.08.2021, 17:30
Город Кривой Рог, стадион "Горняк"
Арбитр в поле - Александр Соловьян (Киев)
Кривбасс (Кривой Рог) - Подолье (Хмельницкий) 3:2
Голы: Драган Ловрич (43), Роман Дебелко (50), Вячеслав Рябов (75) - Денис Островский (4), Игорь Карпенко (13)
Видеообзор поединка
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