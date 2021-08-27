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Дебелко забивает спиной к воротам. Кривбасс - Подолье 3:2. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)

Красивая контратака "Подолья" и эффектные удары криворожан

Дебелко забивает спиной к воротам. Кривбасс - Подолье 3:2. Обзор матча, видео голов

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

Благодаря этой победе "Кривбасс" не отпускает далеко в отрыв лидера Первой лиги, харьковский "Металлист", который еще не терял очков в чемпионате. Криворожане же продолжают его преследование.

Читайте такжеНевероятно, героично - Кривой Рог побеждает после форы в 2 гола. Кривбасс - Подолье 3:2

Первая лига, 6 тур

27.08.2021, 17:30

Город Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр в поле - Александр Соловьян (Киев)

Кривбасс (Кривой Рог) - Подолье (Хмельницкий) 3:2

Голы: Драган Ловрич (43), Роман Дебелко (50), Вячеслав Рябов (75) - Денис Островский (4), Игорь Карпенко (13)

Видеообзор поединка

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Роман Дебелко Подолье (Хмельницкий)
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