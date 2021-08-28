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Суббота в Первой лиге: Климовский vs Чижевский, новый коуч Ужгорода, споткнется ли Металлист

Первая лига
(2 голосов)

И встреча Калитвинцева с Ярошенко

Суббота в Первой лиге: Климовский vs Чижевский, новый коуч Ужгорода, споткнется ли Металлист

ФК Нива

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоится вторая половина поединков 6 тура Первой лиги (вчера были первые 4). Три из них пройдут в западной части Украины. Центральным будет противостояние на стадионе "Авангард", где сойдутся "крестоносцы" с "возрожденными".

15:30 Краматорск - Ужгород

"Краматорск" начал чемпионат как один из лидеров Первой лиги и только сейчас начал "проседать". Ужгородцы как были аутсайдерами (стартовали с 0:6), так ими и остаются. Зато тренера сменили, вместо Михаила Иваницы уже на этот поединок их готовил и.о. Богдан Блавацкий (до этого времени работал в штабе старшего товарища). Ушел капитан и лидер команды Адриан Пуканыч, Алексей Сич. А одновременно тренером и игроком будет Олег Допилка.

17:30 Полесье (Житомир) - Альянс (Липовая Долина)

"Альянс" Юрия Ярошенко еще недавно, после скандала с "Металлистом", заявлением о смене собственника и пропущенным туром с "Оболонью", был между аутсайдеров. Но когда "запряг", то дотянулся уже до середнячков. И вот встреча с "Полесьем" Юрия Калитвинцева. Житомиряне - одна из самых нестабильных команд, которая обыгрывает только слабых соперников. Шансов у хозяев не слишком много.

17:45 Нива (Тернополь) - Агробизнес (Волочиск)

Очень интересное противостояние, если учитывать, что "Нива" выпрыгнула на третье место, а ее тренера Игоря Климовского сватают в самый ненадежный по тренерской должности в УПЛ ПФК "Львов". В этом клубе, кажется, меняли бы тренеров еженедельно. Неужели это надо Климовскому? С другой стороны Александр Чижевский и "Агробизнес" - только что они отобрали пункты у "Кривбасса".

18:45 Волынь (Луцк) - Металлист (Харьков)

Матч дня. "Металлист" демонстрирует, что является на голову сильнее всех соперников, может добавлять в игре по ходу матча. Но притом уже можно принимать ставки - будет ли очередной пенальти в ворота соперников харьковчан?

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига ФК Ужгород Игорь Климовский Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
28.08.2021 в 08:35
Интересную тему затронул автор статьи: будет ли назначен пенальти в ворота Волыни? Можно добавить: в каком тайме будет удален игрок Волыни?
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