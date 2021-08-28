Житомирское Полесье станет частным клубом

Житомирское "Полесье" скоро получит нового владельца. Мэр Житомира Сергей Сухомлин на пресс-конференции сообщил, что клуб меняет форму собственности.

Текущий генеральный спонсор "волков" BGV Group Management после проведенных переговоров с городскими властями теперь будет руководить действиями клуба. Осталось согласовать лишь формальные моменты. Также окончательное решение будет принято на сессии городского совета.

Кроме поддержки основного клуба BGV Group Management будет заниматься и развитием детско-юношеского спорта. Об этом сообщил представитель компании Валерий Платонов.

Изменение форма собственности не означает, что властные структуры перестанут вливать средства в спортивную деятельность. Председатель областного совета Владимир Федоренко и заместитель председателя Житомирской ОГА Юрий Оханск сообщили, что спортивная инфраструктура будет развиваться и в дальнейшем - в том числе и "Центральный стадион" (где играет "Полесье" свои домашние матчи), и тренировочная база "волков".

Также во время этой пресс-конференции был подписан меморандум о сотрудничестве между местной и областной властью и BGV Group Management.

Напомним, что "Полесье" сейчас занимает 11 место в Первой лиге, имея в активе шесть очков за пять матчей.