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На глазах у Шевченко и Усика волки "загрызли" команду с Сумщины. Полесье - Альянс 3:1

Первая лига
(1 голосов)

Какая-то совсем другая команда с Липовой Долины

На глазах у Шевченко и Усика волки "загрызли" команду с Сумщины. Полесье - Альянс 3:1

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 6 тур

28.08.2021, 15:30

Город Житомир, стадион Полесья

Арбитр в поле - Анатолий Абдула (Харьков)

Полесье (Житомир) - Альянс (Липовая Долина) 3:1

Голы: Андрей Нестеров (26), Юрий Коломоец (50, 52) - Вячеслав Пиднебенной (34)

Полесье: 1 Махарадзе Заури, 12 Акубардия Бадри, 4 Гитченко Андрей, 5 Нестеров Андрей, 11 Шаповал Владислав, 8 Огиря Владислав, 59 Козак Артем, 7 Чайковский Игорь (36 Терехов Артем, 59), 22 Грицук Василий (16 Глагола Александр, 59 ), 99 Андрущенко Максим (15 Власюк Андрей, 85), 26 Коломоец Юрий (10 Оринчак Богдан, 59)

Запасные: 13 Яшков Антон, 3 Швец Сергей

Главный тренер - Юрий Калитвинцев

Альянс: 55 Ефанов Руслан, 33 Пикуль Константин, 4 непло Евгений, 11 Писный Руслан, 94 Герт Андрей, 15 Лебеденко Александр (8 Лучик Александр, 67), 9 Пиднебенной Вячеслав (25 Шарай Станислав, 61), 99 Ярошенко Константин (10 Карноза Артур, 61), 78 Рогозинский Валерий (96 Сидоренко Ярослав, 69), 22 Шмигельский Богдан (7 Загинайлов Сергей, 56), 13 Агапов Николай

Запасные: 88 Важинский Ярослав, 37 Зайков Кирилл, 17 Осадчий Ян, 21 Шпиренок Артем

Главный тренер - Юрий Ярошенко

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В статье: Андрей Шевченко Первая лига Полесье (Житомир) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
28.08.2021 в 18:02
У Юры что-то начинает получаться?
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Полiccя (Житомир)
28.08.2021 в 17:57
Краща гра Полісся в цьому сезоні . В першому таймі багато мазили в другому двічі не забили в пусті ворота , перекладина. Давно не получав такого кайфу від гри улюбленої команди !!!
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