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Закарпатцы забивают два, но перебить "желто-зеленых" не удается. Краматорск - Ужгород 3:2
Закарпатцы приобретают иное лицо, но для набора очков времени еще мало
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 6 тур
28.08.2021, 15:30
Город Краматорск, стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Евгений Цыбулько (Черкасская область)
Краматорск - Ужгород 3:2
Голы: Кирилл Прокопчук (13), Вадим Витенчук (17, пенальти), Егор Гуничев (83) - Николай Гайдучик (39), Владислав Шкиндер (88)
Предупреждения: Арсентий Дорошенко (54) - Владислав Шкиндер (72)
Краматорск: 33 Поспелов Артем, 5 Прокопчук Кирилл, 4 Агапов Максим, 6 Витенчук Вадим, 7 Даудов Марат (9 Ермоленко Максим, 59), 8 Зубков Руслан, 17 Гуничев Егор, 20 Сеницкий Юрий (13 Козлов Артем, 46), 22 Мягков Павел, 30 Дорошенко Арсентий, 88 Коробка Владимир
Запасные: 71 Абрамов Михаил, 15 Сафонов Даниил, 18 Прокопчук Дмитрий, 19 Куканов Никита, 38 Шушко Павел, 44 Медведев Александр, 45 Ндукве Денис, 91 Блажко Валерий, 98 Геловани Алексей
Главный тренер - Алексей Городов
Ужгород: 1 Ющишин Вадим, 23 Шкиндер Владислав, 3 Допилка Олег, 69 Сартина Дмитрий (30 Кобеляш Александр, 20), 21 Савошко Александр, 6 Выскребенцев Андрей, 7 Ряшко Виктор, 20 Пиняшко Василий, 10 Тищук Павел, 99 Хомченко Виктор, 9 Гайдучик Николай
Запасные: 12 Славик Юрий, 8 Дуран Владимир, 13 Федак Стефан, 19 Ференцик Вадим, 11 Мердеев Вадим
Исполняющий обязанности главного тренера - Богдан Блавацкий
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