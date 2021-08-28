  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Закарпатцы забивают два, но перебить "желто-зеленых" не удается. Краматорск - Ужгород 3:2
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Закарпатцы забивают два, но перебить "желто-зеленых" не удается. Краматорск - Ужгород 3:2

Первая лига
(1 голосов)

Закарпатцы приобретают иное лицо, но для набора очков времени еще мало

Закарпатцы забивают два, но перебить "желто-зеленых" не удается. Краматорск - Ужгород 3:2

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 6 тур

28.08.2021, 15:30

Город Краматорск, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Евгений Цыбулько (Черкасская область)

Краматорск - Ужгород 3:2

Голы: Кирилл Прокопчук (13), Вадим Витенчук (17, пенальти), Егор Гуничев (83) - Николай Гайдучик (39), Владислав Шкиндер (88)

Предупреждения: Арсентий Дорошенко (54) - Владислав Шкиндер (72)

Краматорск: 33 Поспелов Артем, 5 Прокопчук Кирилл, 4 Агапов Максим, 6 Витенчук Вадим, 7 Даудов Марат (9 Ермоленко Максим, 59), 8 Зубков Руслан, 17 Гуничев Егор, 20 Сеницкий Юрий (13 Козлов Артем, 46), 22 Мягков Павел, 30 Дорошенко Арсентий, 88 Коробка Владимир

Запасные: 71 Абрамов Михаил, 15 Сафонов Даниил, 18 Прокопчук Дмитрий, 19 Куканов Никита, 38 Шушко Павел, 44 Медведев Александр, 45 Ндукве Денис, 91 Блажко Валерий, 98 Геловани Алексей

Главный тренер - Алексей Городов

Ужгород: 1 Ющишин Вадим, 23 Шкиндер Владислав, 3 Допилка Олег, 69 Сартина Дмитрий (30 Кобеляш Александр, 20), 21 Савошко Александр, 6 Выскребенцев Андрей, 7 Ряшко Виктор, 20 Пиняшко Василий, 10 Тищук Павел, 99 Хомченко Виктор, 9 Гайдучик Николай

Запасные: 12 Славик Юрий, 8 Дуран Владимир, 13 Федак Стефан, 19 Ференцик Вадим, 11 Мердеев Вадим

Исполняющий обязанности главного тренера - Богдан Блавацкий

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антон Шиндер Первая лига ФК Краматорск Богдан Блавацкий Ужгород Егор Гуничев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...