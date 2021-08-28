  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Победа в день "Файного миста" не удалась. Нива - Агробизнес 1:1
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа в день "Файного миста" не удалась. Нива - Агробизнес 1:1

Первая лига
(1 голосов)

Традиционного для Тернополя минимального преимущества в этот раз не хватило

Победа в день "Файного миста" не удалась. Нива - Агробизнес 1:1

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 6 тур

28.08.2021, 17:45

Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича

Арбитр в поле - Денис Резников (Каменское)

Нива (Тернополь) - Агробизнес (Волочиск) 1:1

Голы: Константин Бычек (11) - Иван Когут (62)

Предупреждения: Владислав Дворовенко (45+1), Андрей Ризнык (50) - Игорь Бойчук (36), Игорь Курило (60), Артур Думанюк (72)

Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 33 Демчук Максим, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав (2 Скакун Андрей, 89), 15 Мороз Тарас, 7 Семенина Игорь, 17 Волохатый Роман (8 Дедух Руслан, 84), 88 Процив Максим (11 Гатала Игорь, 65), 10 Ризнык Андрей, 23 Бычек Константин (9 Кисленко Сергей, 67)

Запасные: 71 Жупанский Виталий, 65 Васька Артем, 18 Кобеля Александр, 77 Мамешев Магомед, 24 Козак Богдан, 4 Зинь Андрей, 99 Малащук Андрей

Главный тренер - Игорь Климовский

Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег (80 Семенюк Сергей, 71), 17 Курило Игорь, 15 Слотюк Арсен, 13 Черненко Руслан, 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий (3 Карась Даниил, 11), 14 Думанюк Артур (22 Нагорный Игорь, 76), 25 Груша Виталий (20 Гудзинский Вадим, 86), 21 Бойчук Игорь, 18 Когут Иван

Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артым Андрей, 12 Емаев Евгений

Главный тренер - Александр Чижевский

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь) Иван Когут Константин Бычек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...