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Победа в день "Файного миста" не удалась. Нива - Агробизнес 1:1
Традиционного для Тернополя минимального преимущества в этот раз не хватило
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Первая лига, 6 тур
28.08.2021, 17:45
Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича
Арбитр в поле - Денис Резников (Каменское)
Нива (Тернополь) - Агробизнес (Волочиск) 1:1
Голы: Константин Бычек (11) - Иван Когут (62)
Предупреждения: Владислав Дворовенко (45+1), Андрей Ризнык (50) - Игорь Бойчук (36), Игорь Курило (60), Артур Думанюк (72)
Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 33 Демчук Максим, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав (2 Скакун Андрей, 89), 15 Мороз Тарас, 7 Семенина Игорь, 17 Волохатый Роман (8 Дедух Руслан, 84), 88 Процив Максим (11 Гатала Игорь, 65), 10 Ризнык Андрей, 23 Бычек Константин (9 Кисленко Сергей, 67)
Запасные: 71 Жупанский Виталий, 65 Васька Артем, 18 Кобеля Александр, 77 Мамешев Магомед, 24 Козак Богдан, 4 Зинь Андрей, 99 Малащук Андрей
Главный тренер - Игорь Климовский
Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег (80 Семенюк Сергей, 71), 17 Курило Игорь, 15 Слотюк Арсен, 13 Черненко Руслан, 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий (3 Карась Даниил, 11), 14 Думанюк Артур (22 Нагорный Игорь, 76), 25 Груша Виталий (20 Гудзинский Вадим, 86), 21 Бойчук Игорь, 18 Когут Иван
Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артым Андрей, 12 Емаев Евгений
Главный тренер - Александр Чижевский
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