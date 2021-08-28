Красивая, трудная победа команды Кучера ...и без пенальти! Волынь - Металлист 0:3

"Волынь" дала настоящий бой "Металлисту". Самая молодая команда Первой лиги продемонстрировала зубы и мало что дала создать сопернику у своих ворот в первом тайме. Разве центральный защитник Мизюк пробивал, а Недилько сумел спасти, активным был Владимир Танчик. А вот харьковские француз Балули, колумбиец Риаскос играли роль хороших призраков-"касперов" на луцком стадионе "Авангард".

В начале второго тайма лучане Альберта Шахова еще и изрядно огрызались. Отличный шанс забить упустил Богдан Кобзарь, когда его прицел сбился где-то на полметра. Хорошо обострял Климец, но не попал с острого угла. Чепелюк пробил так, что мяч вылетел из рук голкипера Александра Рыбки.

А вот тренер "Металлиста" Александр Кучер со второй половины встречи сделал замены, которые полностью перевернули игру. Он забрал двух упомянутых легионеров и выпустил дуэт Евгениев - Пидлепенца и Банаду. Один принял участие в голевой атаке, а другой забил сам.

Но первый гол случился после атаки левым флангом, паса Танчика на Пейшоту, а тот - на Юрия Романюка. Экс-игрок "Агробизнеса" и воспитанник луцкой "Волыни" в касание красиво пробил из-за пределов штрафной в дальний верхний угол - 0:1.

Что интересно, Романюк "забыл" о своем происхождении из Луцкого района и хорошо отпраздновал взятие ворот своей бывшей команды, где выступал в 2014-2017 годах. На глазах у ее болельщиков.

Центрбэк "Волыни" Максим Войтиховский перешел в атаку, у него был один полумомент, если бы он не залез в офсайд.

А "Металлист" продолжил забивать. Танчик выполнил перевод с левого фланга на правый к свободному Евгению Пидлепенцу. Тот протянул мяч и прострелил из-под трех защитников, а другой Евгений, Банада, в касание замкнул - 0:2.

Третий гол харьковчане забили уже с другого фланга, слева. Новичок команды Артем Белый прострелил, а бразилец Пейшоту сыграл в касание - 0:3.

Таким образом харьковчане впервые за долгое время побеждают без пенальти и удалений, а вот "Волынь" терпит первое поражение в сезоне Первой лиги 2021/22.

Первая лига, 6 тур

28.08.2021, 18:45

Город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)

Волынь (Луцк) - Металлист (Харьков) 0:3

Голы: Юрий Романюк (69), Евгений Банада (84), Матеус Пейшоту (90+3)

Предупреждения: Богдан Кобзарь (39), Виталий Недилько (48), Валерий Сад (49), Александр Чепелюк (58), Александр Чернов (67), Максим Войтиховський (89), Владислав Мороз (89) - Риаскос (42), Виталий Федоров (45), Егор Демченко (62)

Волынь: 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховський Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 26 Мартынюк Александр, 16 Рябов Артур, 8 Чепелюк Александр (4 Мороз Владислав, 63), 98 Ляшенко Андрей, 34 Климец Александр, 10 Сад Валерий, 17 Кобзарь Богдан

Запасные: 71 Коркодым Арсений, 31 Савченко Владислав, 5 Кристин Станислав, 19 Теслюк Денис, 44 Кузнечиков Владислав, 9 Богомаз Назарий, 24 Янчук Дмитрий, 25 Ольхович Вадим, 18 Миронюк Николай, 11 Кристин Владислав.

Главный тренер - Альберт Шахов

Металлист: 23 Рыбка Александр, 47 Романюк Юрий, 24 Федоров Виталий, 2 Мизюк Александр, 20 Горбунов Сергей, 5 Сарапо Эдуард, 94 Риаскос Валенсия Хосе Брайан (12 Пидлепенец Евгений, 46), 29 Танковский Вячеслав (17 Демченко Егор, 60 ), 10 Балули Седдик Фарес (44 Банада Евгений, 46), 34 Танчик Владимир (99 Белый Артем, 87), 11 Виейра Кампос Пейшоту Матеус

Запасные: 1 Каневцев Даниил, 69 Шамич Дмитрий, 14 Поступаленко Антон, 88 Рязанцев Евгений.

Главный тренер - Александр Кучер