Полесье и Краматорск карабкаются вверх. Таблица Первой лиги после 6 тура

27 и 28 августа состоялся последний летний тур Первой лиги. Сыграно все 8 поединков.

Наверху турнирной таблицы изменений не произошло, "Металлист" с лучшей атакой в ​​турнире лидирует, за ним еще одна из двух команд, криворожский "Кривбасс", которая до сих пор не знает поражений.

До этого времени 3 место занимала тернопольская "Нива" (лучшая оборона в Первой лиге - вместе с "Металлистом"). Но из-за ничьи с "Агробизнесом" (1:1) ее обошел "Краматорск", обыгравший "Ужгород" (3:2).

"Полесье" Юрия Калитвинцева после победы "катком" по "Альянсу" (3:1) вылезло на 5 место, а буквально на 1 пункт меньше у "Оболони", в которой еще матч в запасе (с тем же липоводолинским клубом из Сумщины).

На дне "Ужгород", который только что поменял тренера (был Михаил Иваница - стал Богдан Блавацкий), "Горняк-Спорт" и, что очень неожиданно, волочисский "Агробизнес" (из-за разницы забитых-пропущенных).

На следующей неделе команды сыграют матчи 3 предыдущего этапа Кубка Украины.

А 7 тур в Первой лиге растянется на три дня - 4-6 сентября. Время игр уже извесно.