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Полесье и Краматорск карабкаются вверх. Таблица Первой лиги после 6 тура

Первая лига
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"Агробизнес" и "Горняк-Спорт" - аутсайдеры

Полесье и Краматорск карабкаются вверх. Таблица Первой лиги после 6 тура

Новина українською

27 и 28 августа состоялся последний летний тур Первой лиги. Сыграно все 8 поединков.

Наверху турнирной таблицы изменений не произошло, "Металлист" с лучшей атакой в ​​турнире лидирует, за ним еще одна из двух команд, криворожский "Кривбасс", которая до сих пор не знает поражений.

До этого времени 3 место занимала тернопольская "Нива" (лучшая оборона в Первой лиге - вместе с "Металлистом"). Но из-за ничьи с "Агробизнесом" (1:1) ее обошел "Краматорск", обыгравший "Ужгород" (3:2).

"Полесье" Юрия Калитвинцева после победы "катком" по "Альянсу" (3:1) вылезло на 5 место, а буквально на 1 пункт меньше у "Оболони", в которой еще матч в запасе (с тем же липоводолинским клубом из Сумщины).

На дне "Ужгород", который только что поменял тренера (был Михаил Иваница - стал Богдан Блавацкий), "Горняк-Спорт" и, что очень неожиданно, волочисский "Агробизнес" (из-за разницы забитых-пропущенных).

На следующей неделе команды сыграют матчи 3 предыдущего этапа Кубка Украины.

А 7 тур в Первой лиге растянется на три дня - 4-6 сентября. Время игр уже извесно.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Металлист 6 6 0 0 17-3 +14 18
2 Кривбасс 6 5 1 0 14-5 +9 16
3 ФК Краматорск 6 4 0 2 9-6 +3 12
4 Нива 6 3 2 1 5-3 +2 11
5 Полесье 6 3 0 3 7-5 +2 9
6 Оболонь 5 2 2 1 5-4 +1 8
7 Олимпик 6 2 2 2 6-6 0 8
8 Волынь 6 1 4 1 5-7 -2 7
9 Прикарпатье 6 2 1 3 10-10 0 7
10 Альянс 5 2 1 2 5-5 0 7
11 Подолье 6 2 1 3 7-6 +1 7
12 Кремень 6 2 0 4 5-11 -6 6
13 ВПК-Агро 6 2 0 4 6-10 -4 6
14 Агробизнес 6 1 3 2 5-7 -2 6
15 Горняк-Спорт 6 1 0 5 3-8 -5 3
16 ФК Ужгород 6 0 1 5 5-18 -13 1
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В статье: Первая лига ФК Краматорск Полесье (Житомир)
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