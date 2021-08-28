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Полесье и Краматорск карабкаются вверх. Таблица Первой лиги после 6 тура
"Агробизнес" и "Горняк-Спорт" - аутсайдеры
27 и 28 августа состоялся последний летний тур Первой лиги. Сыграно все 8 поединков.
Наверху турнирной таблицы изменений не произошло, "Металлист" с лучшей атакой в турнире лидирует, за ним еще одна из двух команд, криворожский "Кривбасс", которая до сих пор не знает поражений.
До этого времени 3 место занимала тернопольская "Нива" (лучшая оборона в Первой лиге - вместе с "Металлистом"). Но из-за ничьи с "Агробизнесом" (1:1) ее обошел "Краматорск", обыгравший "Ужгород" (3:2).
"Полесье" Юрия Калитвинцева после победы "катком" по "Альянсу" (3:1) вылезло на 5 место, а буквально на 1 пункт меньше у "Оболони", в которой еще матч в запасе (с тем же липоводолинским клубом из Сумщины).
На дне "Ужгород", который только что поменял тренера (был Михаил Иваница - стал Богдан Блавацкий), "Горняк-Спорт" и, что очень неожиданно, волочисский "Агробизнес" (из-за разницы забитых-пропущенных).
На следующей неделе команды сыграют матчи 3 предыдущего этапа Кубка Украины.
А 7 тур в Первой лиге растянется на три дня - 4-6 сентября. Время игр уже
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Металлист
|6
|6
|0
|0
|17-3
|+14
|18
|2
|Кривбасс
|6
|5
|1
|0
|14-5
|+9
|16
|3
|ФК Краматорск
|6
|4
|0
|2
|9-6
|+3
|12
|4
|Нива
|6
|3
|2
|1
|5-3
|+2
|11
|5
|Полесье
|6
|3
|0
|3
|7-5
|+2
|9
|6
|Оболонь
|5
|2
|2
|1
|5-4
|+1
|8
|7
|Олимпик
|6
|2
|2
|2
|6-6
|0
|8
|8
|Волынь
|6
|1
|4
|1
|5-7
|-2
|7
|9
|Прикарпатье
|6
|2
|1
|3
|10-10
|0
|7
|10
|Альянс
|5
|2
|1
|2
|5-5
|0
|7
|11
|Подолье
|6
|2
|1
|3
|7-6
|+1
|7
|12
|Кремень
|6
|2
|0
|4
|5-11
|-6
|6
|13
|ВПК-Агро
|6
|2
|0
|4
|6-10
|-4
|6
|14
|Агробизнес
|6
|1
|3
|2
|5-7
|-2
|6
|15
|Горняк-Спорт
|6
|1
|0
|5
|3-8
|-5
|3
|16
|ФК Ужгород
|6
|0
|1
|5
|5-18
|-13
|1
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