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Голевая красота от Юрия Романюка. Волынь - Металлист 0:3. Обзор матча, видео голов
Харьковская команда Александра Кучера единолично лидирует в Первой лиге после 6 туров. У нее лучшая атака одна из двух лучших оборон (вместе с тернопольской "Нивой").
"Желтые" сих пор не знают не только поражений, а даже ничьих!
Притом "Волынь" Альберта Шахова продержалась полтора тайма и не забила только из-за проблем в реализации моментов.
Первая лига, 6 тур
28.08.2021, 18:45
Город Луцк, стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)
Волынь (Луцк) - Металлист (Харьков) 0:3
Голы: Юрий Романюк (69), Евгений Банада (84), Матеус Пейшоту (90+3)
Видеообзор матча
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