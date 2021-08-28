Голевая красота от Юрия Романюка. Волынь - Металлист 0:3. Обзор матча, видео голов

Харьковская команда Александра Кучера единолично лидирует в Первой лиге после 6 туров. У нее лучшая атака одна из двух лучших оборон (вместе с тернопольской "Нивой").

"Желтые" сих пор не знают не только поражений, а даже ничьих!

Притом "Волынь" Альберта Шахова продержалась полтора тайма и не забила только из-за проблем в реализации моментов.

Первая лига, 6 тур

28.08.2021, 18:45

Город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)

Волынь (Луцк) - Металлист (Харьков) 0:3

Голы: Юрий Романюк (69), Евгений Банада (84), Матеус Пейшоту (90+3)

Видеообзор матча