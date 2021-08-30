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Калитвинцев признан лучшим тренером 6-го тура Первой лиги

Первая лига
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Его подопечные обыграли "Альянс"

Калитвинцев признан лучшим тренером 6-го тура Первой лиги

Фото: facebook.com/fcpolissya

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров выбрало Юрия Калитвинцева из "Полесья" лучшим среди коллег по итогам 6-го тура Первой лиги.

Команда из Житомира обыграла на домашнем поле "Альянс" (3:1), получив важную победу на глазах VIP-гостей.

"Полесье" занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги.

В следующем туре подопечные Калитвинцева встретятся с "Оболонью".

Читайте такжеНа глазах у Шевченко и Усика волки "загрызли" команду с Сумщины. Полесье - Альянс 3:1

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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Источник:
ПФЛ

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