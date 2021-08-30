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Климовский остается в Ниве - заявление клуба

Первая лига
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Тренер отказал Львову

Климовский остается в Ниве - заявление клуба

facebook.com/fcnyva1978

Новина українською

Главный тренер "Нивы" Игорь Климовский продолжит работу с тернопольской командой.

Как сообщает пресс-служба тернопольского клуба в Facebook, тренер ответил отказом львовскому клубу, развеяв все слухи о переходе в "Львов".

Отметим, что Климовский считался главным претендентом на вакантную должность после увольнения Анатолия Бессмертного.

Также отметим, что "Нива" Т расположилась на 4-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 11 зачетных пунктов. Львовяне занимают 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 балла.

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В статье: ФК Львов Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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Источник:
Facebook Нивы Т

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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
30.08.2021 в 21:33
От і добренько.
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Drovko (Lviv)
30.08.2021 в 21:21
Ну і добре зробив. З такою "далекоглядною" політикою керівництва клубу, коли за один сезон міняється кілька тренерів, хто х нормальних тренерів захоче туди йти, знаючи, що не допрацює навіть до кінця сезону? Тренери люди, а не шкарпетки,
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