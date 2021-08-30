Климовский остается в Ниве - заявление клуба

Главный тренер " Нивы " Игорь Климовский продолжит работу с тернопольской командой.

Как сообщает пресс-служба тернопольского клуба в Facebook, тренер ответил отказом львовскому клубу, развеяв все слухи о переходе в "Львов".

Отметим, что Климовский считался главным претендентом на вакантную должность после увольнения Анатолия Бессмертного.

Также отметим, что "Нива" Т расположилась на 4-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 11 зачетных пунктов. Львовяне занимают 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 балла.