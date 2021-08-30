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Климовский остается в Ниве - заявление клуба
Тренер отказал Львову
facebook.com/fcnyva1978
Главный тренер "
Как сообщает пресс-служба тернопольского клуба в Facebook, тренер ответил отказом львовскому клубу, развеяв все слухи о переходе в "Львов".
Отметим, что Климовский считался главным претендентом на вакантную должность после увольнения Анатолия Бессмертного.
Также отметим, что "Нива" Т расположилась на 4-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 11 зачетных пунктов. Львовяне занимают 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 балла.
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