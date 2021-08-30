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Оболонь опубликовала видеонарезку со спорными решениями судьи в пользу Металлиста

Первая лига
(4 голосов)

Пивовары ответили на запрос ПФЛ

Оболонь опубликовала видеонарезку со спорными решениями судьи в пользу Металлиста

metalist1925.com

Новина українською

"Оболонь" ответила на просьбу президента ПФЛ Александра Каденко о том, чтобы клуб прислал видеоматериалы с претензиями по матчу 5-го тура Первой лиги с "Металлистом" (0:3).

Более того, киевский клуб опубликовал нарезку спорных, по их мнению, моментов, в свободном доступе.

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Напомним, что "Оболонь" осталась недовольна судейством в матче, при этом заявляя, что это уже не первый случай предвзятого судейства в пользу "Металлиста" в Первой лиги.

На это вице-президент "Металлиста" Евгений Красников обратился к УАФ и ПФЛ с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации клуба, ну а президент ПФЛ Каденко попросил киевский клуб прислать видеоматериалы матча для разбирательства.

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В статье: Оболонь (Киев) Металлист (Харьков)
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Комментарии (10)
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Trztrqtr (Украина)
30.08.2021 в 21:45
Кого-то удивляет манера судейства "каноничного" Мелатста? У меня нет. Там все те же люди что были тогда, когда МХ наказали официально и Красникова отстранили на 5 лет. С чего бы вдруг тогда поменялись их коррупционные подходы?
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+1
0
Болельщик39 (Харьков)
30.08.2021 в 21:42
Спасибо за видео, а то я сомневался насчёт возможного пенальти на Мурзе. Теперь в замедленном повторе было видно, что Демченко успел резко убрать ногу, но Мурза этого не ожидал, подумал, что сейчас неминуемо натолкнётся на ногу и начал валиться. Остальные моменты пусть будут на совести судьи.
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+1
0
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Полiccя (Житомир)
30.08.2021 в 21:41
Лютый трешак ! Пенальти в ворота Оболони это чистейшая симуляция . Просто посмотрите как ган... Игрок металлиста начинает падать до контакта ! Но поразило даже не то , что не дали пенальти в ворота мх, а то , что судья проигнорил когда в вратаря влетели ногами в вратарской !!! Для хорьков - в вратарской вратаря нельзя трогать ! Это априори фол !
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+1
0
prostors (Вольногорск)
30.08.2021 в 21:38
То что я и писал раньше. Желтая игроку Металла за игру в перед ногами против вратаря и 11 метров( чистая подножка) в ворота Металла.
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
30.08.2021 в 21:36
Посадил команду на свисток, туда даю пеналь, сюда не даю и так не первый матч уже. Ярославский изначально прохавал тему, что рубка в первой лиге сильная и проще занести, а то команда может буксануть со старта...
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+2
0
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Drovko (Lviv)
30.08.2021 в 21:30
Щодо епізодів з пенальті...там швидше все навпаки мало бути...пенальті мала бити Оболонь, а за симуляцію мав отримувати гравець Металіста або в крайньому випадку мало бути пенальті у ворота Металіста також...Металіст схоже на те тягнуть і це дуже некрасиво виглядає..
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+4
0
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djeff2015 (Запорожье)
30.08.2021 в 21:29
всё по делу показали.
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+3
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
30.08.2021 в 21:44
Реально все по ділу. Такого арбітра треба як мінімум відсторонити від матчів. На якщо він не був ні ким підігрітий (в чому я дуже сумніваюсь), такий арбітр не може судити матчі тільки через те що він не бачить що відбувається на полі.
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0
0
Дядько Петро (Волинь)
30.08.2021 в 21:21
що ж зараз будуть пенальті . чк.. а в кінці МХ буде білим і пухнастим . адже ніхто не буде заважати його першому місці.
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+2
-1
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xo66it (Оболонский Рейх)
30.08.2021 в 21:14
До начала харьковского ко-ко-ко в комментариях осталось 10..9..8..
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