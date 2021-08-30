Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь опубликовала видеонарезку со спорными решениями судьи в пользу Металлиста
Пивовары ответили на запрос ПФЛ
metalist1925.com
"Оболонь" ответила на просьбу президента ПФЛ Александра Каденко о том, чтобы клуб прислал видеоматериалы с претензиями по матчу 5-го тура Первой лиги с "Металлистом" (0:3).
Более того, киевский клуб опубликовал нарезку спорных, по их мнению, моментов, в свободном доступе.
Напомним, что "Оболонь" осталась недовольна судейством в матче, при этом заявляя, что это уже не первый случай предвзятого судейства в пользу "Металлиста" в Первой лиги.
На это вице-президент "Металлиста" Евгений Красников обратился к УАФ и ПФЛ с просьбой
Популярное сейчас
- Шесть случаев, когда украинцы приезжали в Великобританию и сносили местных боксеров
- Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем - известна причина
- Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером
- СМИ назвали потенциального тренера Львова
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
Новости по теме
- 10:42 Украинские "Пусть научатся достойно проигрывать". Красников ответил на обвинения со стороны Оболони
- 22:21 Украинские Президент ПФЛ: Попросили Оболонь прислать видеоматериалы с претензиями по матчу с Металлистом
- 22:22 Украинские Директор Оболони: В матче с Металлистом о нас вытерли ноги. С первых минут было понятно, какой будет результат