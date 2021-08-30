Оболонь опубликовала видеонарезку со спорными решениями судьи в пользу Металлиста

"Оболонь" ответила на просьбу президента ПФЛ Александра Каденко о том, чтобы клуб прислал видеоматериалы с претензиями по матчу 5-го тура Первой лиги с "Металлистом" (0:3).

Более того, киевский клуб опубликовал нарезку спорных, по их мнению, моментов, в свободном доступе.

Напомним, что "Оболонь" осталась недовольна судейством в матче, при этом заявляя, что это уже не первый случай предвзятого судейства в пользу "Металлиста" в Первой лиги.