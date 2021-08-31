Селезнев: Надо было показать нашим болельщикам, что мы с яйцами

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1 ) в 6-м туре УПЛ.

"Не думаю, что это был особенный матч. Как и все остальные. За ничью с "Шахтером" тоже дают 1 очко, как и за матч с "Вересом". 3 очка за победу над "Шахтером" такие же, как и с другими командами. Просто пришли болельщики, надо было сыграть для них, может даже не столько выиграть или сыграть вничью, но показать, что мы собрались, что мы с яйцами.

Мы все понимаем, что "Шахтер" — намного сильнее команда по мастерству. Мы могли предложить только борьбу и физические свои качества. Это нормально. В "Шахтере" собраны хорошие игроки. Это подтверждает то, что они обыграли "Монако" и вышли в Лигу чемпионов. Мы не могли ничего другого предложить, кроме самоотдачи", — сказал Селезнев.