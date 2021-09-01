Бразильский вингер неожиданно покинул Металлист

Бразильский вингер Жо (Жонатан Оливейра да Силва) объявил о своем уходе из харьковского "Металлиста". 31-летний игрок покинул Украину по личным обстоятельствам.

"Я ушел из "Металлиста" по личным обстоятельствам. Благодарю руководство клуба, тренеров, игроков и, конечно же, болельщиков, которые всегда поддерживали меня и проявляли ко мне привязанность на поле и за его пределами.

Я буду болеть за этот большой клуб и, может быть, однажды вернусь с большим удовольствием.

Спасибо, "Металлист". Я ухожу с грустным сердцем. Большое тебе спасибо", – написал Жо в своем Instagram.