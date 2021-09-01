Пейшото: Чувствую себя комфортно с первых дней пребывания в Металлисте

Бразильский нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото стремительно ворвался в украинский футбол. В первых двух матчах за харьковчан он отметился двумя голами, а по итогам встречи с "Волынью" (3:0) ПФЛ признала 25-летнего легионера лучшим игроком 6-го тура Первой лиги.

- Говорят, что настоящим профессионалам не нужно много времени на адаптацию. Ты провел 2 матча, забил 2 мяча, отдал голевую передачу. Как считаешь, освоился уже на новом месте? Удалось понять тот футбол, который прививает тренерский штаб "Металлиста"?

- С самого начала я знал, что адаптация - это очень важно. С первых дней пребывания в команде я чувствую комфорт. Александр Николаевич во времена "Шахтера" играл с бразильцами, в нашей команде тоже много бразильцев. Украинцы мне тоже очень помогают. Поэтому я чувствую комфорт и на футбольном поле, и на тренировках. Самое главное - я знаю, зачем прилетел в Украину, знаю свои задачи. С первого дня помогаю команде. Я должен забивать, это инстинкт нападающего. Но, повторюсь, вся команда мне помогает. Спасибо тренерскому штабу, руководству, коллективу. Все это очень важно, чтобы чувствовать себя комфортно на футбольном поле.

- На футбольном поле комфортно, а языковой барьер насколько осложняет понимание внутри коллектива?

- Конечно, язык - это очень важно. Но футбольный язык везде один. Если ты не говоришь по-русски или по-английски, это не значит, что ты не можешь играть в футбол. Еще до игры ты знаешь, где открываться, где можно попросить мяч. И украинцы знают, где использовать мои лучшие качества. Поэтому во время игры язык - не главное, главное - футбол. Потихоньку я начинаю говорить по-русски, уже знаю несколько слов, и чем больше их выучу - тем лучше для адаптации вне поля, среди друзей, в коллективе. Тогда и ребята лучше будут понимать, какой я в быту, какой человек.

- Футбол "Металлиста" сильно отличается от игры тех клубов, где ты выступал ранее?

- Мне тяжело сравнивать с командами, в которых я играл в Бразилии, но могу сказать, что это совсем другой футбол. Потому что в Бразилии больше упор на игру с мячом, на тактику, а здесь - больше быстрый, агрессивный футбол, нагрузки во время матчей. Знаю, что "Металлист" был одной из лучших команд в Украине, со своим стилем игры. Я здесь, чтобы помогать и расти с коллективом. Постараюсь побольше забивать. Верю, что "Металлист" будет становиться лучше и лучше. Главное - не сравнивать себя с другими командами, а демонстрировать свои сильные качества и побеждать в каждом матче, радовать болельщиков красивой игрой.

- Показанный тобою в первых двух матчах футбол - это сколько процентов от твоего максимума?

- Точно не максимум. Это только начало. Повторюсь, задача № 1 для нападающего - это забивать, показывать на поле свои лучшие качества. Конечно, пока сложно определить, на каком уровне еще можно играть. Но я буду работать каждый день, буду стараться, и увидим, что получится. Если буду забивать в каждом матче - конечно, я стану лучшим бомбардиром. Но это не очень важно, главное - идти шаг за шагом. Следующая игра - в Кубке Украины, затем матч чемпионата. И потихоньку надо расти. Чем больше я забью, тем больше побед одержит команда. Главное - работать и всегда быть готовым на футбольном поле", - рассказал Пейшото.