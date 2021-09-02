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СМИ: Альянс решил не менять президента клуба

Первая лига
(1 голосов)

В ближайшее время изменений в клубе не намечается

СМИ: Альянс решил не менять президента клуба

Фото: SumyToday

Новина українською

"Альянс" из Первой лиги пока не намерен менять президента клуба.

По информации Meta-ratings.com.ua, эту должность продолжает занимать Сергей Демченко. В ближайшее время никаких кардинальных изменений в клубе не намечается. Хотя отмечается, что в начале сезона появился новый спонсор, представитель которого и должен был стать у руля клуба.

Напомним, ранее "Альянс" хотел сняться с чемпионата после первого тура, но затем все-таки продолжил выступления в Первой лиге. Сообщалось, что у клуба будет новый инвестор.

Читайте такжеПрезидент Альянса: Подарим клуб новым людям. Это новые лица для футбола
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В статье: Сергей Демченко Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (2)
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старий фан (Рівне)
02.09.2021 в 15:49
Альянс чекає доля таких же клубів з президентами-істеричками. (Черкащина, Нива В. Полтава).
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avatar
Цап-царап (Харків)
02.09.2021 в 15:43
ЗиПдун липовый.
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