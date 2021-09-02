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СМИ: Альянс решил не менять президента клуба
В ближайшее время изменений в клубе не намечается
Фото: SumyToday
"Альянс" из Первой лиги пока не намерен менять президента клуба.
По информации Meta-ratings.com.ua, эту должность продолжает занимать Сергей Демченко. В ближайшее время никаких кардинальных изменений в клубе не намечается. Хотя отмечается, что в начале сезона появился новый спонсор, представитель которого и должен был стать у руля клуба.
Напомним, ранее "Альянс" хотел сняться с чемпионата после первого тура, но затем все-таки продолжил выступления в Первой лиге. Сообщалось, что у клуба будет новый инвестор.
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