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Директор Полесья рассказал о несостоявшемся трансфере Алиева

Первая лига
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Футболист мог возобновить профессиональную карьеру

Директор Полесья рассказал о несостоявшемся трансфере Алиева

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал, что во время выступлений во Второй лиге, житомирский клуб мог подписать полузащитника Александра Алиева.

"Я в то время не работал в клубе, но я знаю эту историю. Насколько я знаю, с Алиевым велись предметные переговоры бывшим главой администрации, который занимался клубом. Этот трансфер, насколько я знаю, был абсолютно реальным. Почему он не свершился – мне неизвестно.

Это было абсолютно реально, на уровне Второй лиги. Насколько я знаю, Алиев свое согласие давал", – сказал Загурский.

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В статье: Александр Алиев Полесье (Житомир) Владимир Загурский
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Источник:
SportArena

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