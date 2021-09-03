Директор Полесья рассказал о несостоявшемся трансфере Алиева

Директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал, что во время выступлений во Второй лиге, житомирский клуб мог подписать полузащитника Александра Алиева.

"Я в то время не работал в клубе, но я знаю эту историю. Насколько я знаю, с Алиевым велись предметные переговоры бывшим главой администрации, который занимался клубом. Этот трансфер, насколько я знаю, был абсолютно реальным. Почему он не свершился – мне неизвестно.

Это было абсолютно реально, на уровне Второй лиги. Насколько я знаю, Алиев свое согласие давал", – сказал Загурский.