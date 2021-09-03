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ВПК-Агро подписал Лепу и Пашаева

Первая лига
(1 голосов)

Серьезное усиление для клуба из Первой лиги

ВПК-Агро подписал Лепу и Пашаева

Новина українською

Перволиговый "ВПК-Агро" продолжает работу на трансферном рынке.

По информации Meta-ratings команда Александра Грицая усилилась экс-игроком сборной Азербайджана Павлом Пашаевым и бывшим хавбеком хорватского "Осиека" Дмитрием Лепой.

Отметим, что 33-летний Пашаев уже стал игроком "ВПК-Агро", а 32-летний Лепа в ближайшее время уладит все вопросы перехода.

Оба игрока широко известны в Украине. Ранее Лепа также защищал цвета "Днепра", "Кривбасса", "Карпат", запорожского "Металлурга", "Металлиста" и "Академии Пушкаша", а Пашаев выступал за "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты", запорожский "Металлург", "Габалу", каменскую "Сталь" и "Александрию".

Напомним, что на данный оммент "ВПК-Агро" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав шесть очков в шести турах.

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В статье: Дмитрий Лепа Павел Пашаев ВПК-Агро (Шевченковка)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
03.09.2021 в 17:10
Ну для сельского клуба самый раз
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