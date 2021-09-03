Директор Полесья: По финансам мы должны завидовать Кривбассу, а не они нам

Директор перволиговского " Полесья " Владимир Загурский рассказал о бюджете и финансировании клуба.

– У нас не самый большой бюджет в Первой лиге – это однозначно. Он конкурентоспособный – наполняется городом и областью, также значительные средства дает генеральный спонсор.

Но все-таки, по моей информации, "Кривбассу" по финансам должны завидовать все же мы, а не они – нам.

Бюджет от города и области в этом году составляет 10,8 млн гривен. Де-юре и де-факто – это коммунальное предприятие житомирской городской власти, но у нас есть генеральный спонсор.

– Что вы думаете о финансировании клуба из бюджета?

– Для второго и третьего дивизионов это нормальная практика. Клуб УПЛ финансировать из бюджета – неправильно.