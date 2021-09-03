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Директор Полесья: По финансам мы должны завидовать Кривбассу, а не они нам

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

У житомирского клуба появился серьёзный спонсор

Директор Полесья: По финансам мы должны завидовать Кривбассу, а не они нам

instagram.com/polissya_fc

Новина українською

Директор перволиговского "Полесья" Владимир Загурский рассказал о бюджете и финансировании клуба.

– У нас не самый большой бюджет в Первой лиге – это однозначно. Он конкурентоспособный – наполняется городом и областью, также значительные средства дает генеральный спонсор.

Но все-таки, по моей информации, "Кривбассу" по финансам должны завидовать все же мы, а не они – нам.

Бюджет от города и области в этом году составляет 10,8 млн гривен. Де-юре и де-факто – это коммунальное предприятие житомирской городской власти, но у нас есть генеральный спонсор.

– Что вы думаете о финансировании клуба из бюджета?

– Для второго и третьего дивизионов это нормальная практика. Клуб УПЛ финансировать из бюджета – неправильно.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир)
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2021 в 21:15
кривбасс кормиться от ЗЕ и других лиц
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Просто Квашин (Харьков)
03.09.2021 в 20:44
Уберите ПОЗОРНУЮ форму.... На ней код неудачничества....
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