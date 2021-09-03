Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Полесья: По финансам мы должны завидовать Кривбассу, а не они нам
У житомирского клуба появился серьёзный спонсор
instagram.com/polissya_fc
Директор перволиговского "
– У нас не самый большой бюджет в Первой лиге – это однозначно. Он конкурентоспособный – наполняется городом и областью, также значительные средства дает генеральный спонсор.
Но все-таки, по моей информации, "Кривбассу" по финансам должны завидовать все же мы, а не они – нам.
Бюджет от города и области в этом году составляет 10,8 млн гривен. Де-юре и де-факто – это коммунальное предприятие житомирской городской власти, но у нас есть генеральный спонсор.
– Что вы думаете о финансировании клуба из бюджета?
– Для второго и третьего дивизионов это нормальная практика. Клуб УПЛ финансировать из бюджета – неправильно.
Популярное сейчас
- Кулач и Супряга в обойме. Официальная заявка Динамо на групповой этап Лиги чемпионов
- Переубедил Де Дзерби? Шахтер не будет отдавать хавбека в аренду в Мариуполь
- Металлист примет Десну, Черноморец едет в Ивано-Франковск. Состоялась жеребьевка Кубка Украины
- Бразильский вингер неожиданно покинул Металлист
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО