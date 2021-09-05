Воскресенье в Первой лиге: Металлист - против обидчика, матч Франковской и Донецкой областей, Блавацкий vs Калитвинцев

Сегодня - второй день розыгрыша 7 тура Первой лиги. Как и в субботу, сегодня состоится 3 поединка.

Завершится тур уже завтра, 6 сентября.

Вчера, напомним, хмельницкое "Подолье" сыграло вничью с тернопольской "Нивой" (1:1), кременчугский Кремень обыграл донецкий "Олимпик" (2:0), а волочисский "Агробизнес" проиграл "Горняк-Спорту" с Горишних Плавней (0:1).

Теперь же о главном, воскресенье, 5 сентября:

13:15 Ужгород - Полесье (Житомир)

Вторая попытка и.о. главного тренера "Ужгорода" Богдана Блавацкого (после увольнения предыдущего - Михаила Иваницы) получить наконец первую победу в чемпионате. "Ужгород" остается единственным участником гонки, у которого "0" в графе «победы». "Полесье" Юрия Калитвинцева выглядит недостаточно стабильной, но точно бескомпромиссной командой (ни одной ничьей) и фаворитом противостояния, ведь если закарпатцы на последнем месте, то "волки" - на 5-м.

К слову, накануне как раз "Полесье" получило очень неплохое УПЛ-усиление - из "Колоса" перешел Евгений Морозко, а из "Александрии" - Дмитрий Шастал. Дебютировать за житомирских "волков" они могут уже в этом матче.

15:30 Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Краматорск

История противостояний этих команд насчитывает 6 встреч, а в них паритет по победам - ​​по 3 в каждой. И ни одного матча вничью! Поэтому следует ожидать интересной игры и в этом поединке соответственно 11-й и 3 команд чемпионата.

18:40 Металлист (Харьков) - ВПК-Агро (Шевченковка)

Бесспорный фаворит Первой лиги при принимает команду, которая в прошлом сезоне выбила его из Кубка Украины. И сразу первый вопрос в традиционном интервью пресс-службы "Металлиста" с Александром Кучером касался как раз того поражения (тогда "ВПК-Агро" тренировал еще Сергей Соловьев). В этом сезон харьковчане реваншуються во всем, что было в их истории. Поэтому вопрос заключается только в том, сколько голов пропустит команда Александра Грицая.