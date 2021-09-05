Шастал дебютирует голом в составе житомирских волков. Ужгород - Полесье 0:2

На поле "Авангарда" в этом поединке дебютировали сразу трое игроков - Андрей Кохман в составе хозяев, Евгений Морозко (экс-игрок "Колоса") и Дмитрий Шастал (экс-игрок "Александрии"). Что интересно, двое последних до недавнего времени были игроками клубов УПЛ. И, скажем так, далеко не последними футболистами в своих командах.

Андрей Кохман и Евгений Морозко вышли с первых минут, а Дмитрий Шастал появился во втором тайме - на замену.

Фаворит противостояния, "Полесье", ожидаемо пошел вперед. Опасно навешивал Янаков, на пенальти претендовал один из лучших форвардов чемпионата Юрий Коломоец. Классно прорывался капитан команды Грицук.

Закарпатской команде Богдана Блавацкого (а в игре был еще один Блавацкий - главный арбитр по имени Роман), хотелось одержать первую победу. Поэтому "Ужгород" отвечал ударом Василия Пыняшко в дальний угол после "подарка" от голкипера Махарадзе, который отдал пас на соперника. Потом, правда, как раз Заури дважды спас "житомирских волков" после ударов Пыняшко и капитана Виктора Ряшко.

Во втором тайме "руку бога" Диего Марадоны попытался повторить Юрий Коломоец - выбил мяч из рук вратаря "Ужгорода" Готры (вернулся в рамку после травмы). Гола не случилось да и арбитр Блавацкий зафиксировал нарушение правил.

"Житомирским волкам" удалось забить после отбора на чужой половине поля. Во время быстрой контратаки на ворота закарпатцев капитан Полесья отдал передачу на левый напивфланг Артему Козаку, а игрок, который потерял множество (видимо рекорд Первой лиги) моментов с Альянсом, на этот раз сильно пробил низом в дальний угол - 0:1.

Концовкой интриги в матче стал выход Богдана Оринчака в составе "Полесья". Он получил дальний пас от партнеров на выход с вратарем, переиграл Готра и был сбит Владиславом Чушенко перед штрафной. Поскольку ворота были пустые, судья квалифицировал этот момент как прямое удаление.

К мячу подошел капитан Евгений Грицук. Он пробил низом стенку закарпатцев, мяч немного срикошетил, а добил его в ворота новичок - Дмитрий Шастал - 0:2.

Что интересно, оба мяча не были показаны в прямом эфире - каждый раз перед голом "Полесья" случался технический сбой в трансляции.

Поэтому "Ужгород" все больше увязает в «звании» откровенно аутсайдера, а "Полесье" Юрия Калитвинцева выходит на путь стабильного получения очков.

Первая лига, 7 тур

05.09.2021, 13:15

Город Ужгород, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Роман Блавацкий (Львов)

Ужгород - Полесье (Житомир) 0:2

Голы: Артем Козак (62), Дмитрий Шастал (85)

Удаление: Ужгород - Владислав Чушенко (84)

"Ужгород": 25 Готра Михаил, 21 Савошко Александр, 23 Шкиндер Владислав, 30 Кобеляш Александр, 27 Чушенко Владислав, 6 Выскребенцев Андрей, 90 Кохман Андрей, 7 Ряшко Виктор, 11 Мердеев Вадим, 20 Пыняшко Василий, 99 Хомченко Виктор.

Запасные: 1 Ющишин Вадим, 8 Дуран Владимир, 10 Тищук Павел, 19 Ференцик Вадим, 69 Сартина Дмитрий, 3 Допилка Олег, 9 Гайдучик Николай, 13 Федак Стефан, 77 Машталир Сергей.

Исполняющий обязанности главного тренера - Богдан Блавацкий

"Полесье": 1 Махарадзе Заури, 15 Власюк Андрей, 4 Гитченко Андрей, 5 Нестеров Андрей, 11 Шаповал Владислав, 8 Огиря Владислав, 59 Козак Артем, 77 Янаков Денис, 22 Грицук Василий, 9 Морозко Евгений, 26 Коломоец Юрий.

Запасные: 13 Яшков Антон, 3 Швец Сергей, 7 Чайковский Игорь, 99 Андрущенко Максим, 16 Глагола Александр, 36 Терехов Артем, 12 Акубардия Бадри, 10 Оринчак Богдан, 19 Шастал Дмитрий, 23 Тимофеев Анатолий.

Главный тренер - Юрий Калитвинцев